BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband BGA hat angesichts neuer Statistikzahlen zum Dienstleistungssektor dessen zunehmende Bedeutung für die Konjunktur betont. "Dienstleistungen entwickeln sich zu einem immer wichtigeren Konjunkturmotor der deutschen Wirtschaft", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann.

Für den Sektor gehe es ungebrochen aufwärts. "Ob bei Umsätzen oder bei Beschäftigung - die Dienstleistungen gewinnen immer mehr an Bedeutung." In vielen Branchen rundeten sie das Leistungsportfolio ab. Bingmann zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass sich die Dienstleister auch künftig entgegen dem verhaltenen Trend in anderen Bereichen kräftig aufwärts entwickeln dürften.

Die Umsätze im Dienstleistungssektor hätten um 3,5 Prozent höher gelegen als im entsprechenden Vorjahresquartal, und die Beschäftigung habe um 1,8 Prozent zugelegt, betonte der Verband unter Verweis auf neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Dabei weise insbesondere der Bereich Verkehr und Lagerei einen kontinuierlichen Umsatzanstieg auf.

Bingmann warnte aber, der Erfolg sei kein Selbstläufer. Auch Dienstleistungsunternehmen brauchten ein solides Umfeld und attraktive Rahmenbedingungen. "Gerade in der Digitalwirtschaft führen nationale Alleingänge, etwa in der Steuerpolitik, in die Sackgasse", mahnte der BGA-Präsident. Zudem bleibe es eine Herkulesaufgabe, das "Regulierungsdickicht" beispielsweise im Finanzdienstleistungssektor oder bei der Arbeitszeit zu lichten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2019 07:43 ET (11:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.