Hamburg (ots) - Sprinkenhof ist nach Abschluss des letzten externen Audits am Freitag, dem 07. Juni 2019 gesamthaft nach der DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Die DIN ist ein Qualitätsmanagementsystem, welches sicherstellt, dass geregelte Abläufe geschaffen werden, Rollen und Befugnisse definiert sind und das Unternehmen verpflichtet, die Prozesse zu optimieren und die Prozessleistung zu steigern.



Dazu Martin Görge, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH: "Die Zertifizierung ist für uns ein großer Erfolg und bestätigt, dass Sprinkenhof gut dafür aufgestellt ist, den Erfordernissen des Marktes gerecht zu werden und den Anforderungen der Kunden entsprechen zu können. Wir möchten damit unseren Kunden und Auftraggebern die bestmögliche Qualität geben, die im Bereich des Immobilienmanagements möglich ist."



Seit der Erstzertifizierung erster Unternehmensbereiche im Mai 2016 wurden sukzessive sämtliche Geschäftsbereiche in die Umsetzung des Qualitätsmanagements bis hin zur geplanten unternehmensweiten Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 im Juni 2019 einbezogen. Die gesamthafte Zertifizierung bestätigt, dass die vier operativen Bereiche Projektmanagement, Technisches und Kaufmännisches Immobilienmanagement und das Immobilien-Service-Zentrum sowie auch die administrativen Bereiche den Anforderungen eines modernen Qualitätsmanagements entsprechen.



Dazu Jan Zunke, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH: "Der über drei Jahre gehende Prozess der Zertifizierung hat uns in der Organisationsentwicklung weiter gestärkt, Prozesse deutlich hervorgehoben und wird uns helfen, noch effizienter und noch kundenorientierter den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden zu entsprechen."



Die Zertifizierung nach der DIN EN ISO-Norm ist für Sprinkenhof ein konsequenter Schritt auf dem Weg zum Total-Quality-Management-System (TQM). Diese soll die Strategieumsetzung und Organisations-entwicklung fokussiert voranbringen.



Weitere Informationen über DIN ISO 9001:



Die ISO-Norm 9001 wird von der "International Organization for Standardization", kurz ISO, herausgegeben und ist die erfolgreichste und meist zertifizierte ISO-Norm der Welt, da für viele Unternehmen und Organisationen eine entsprechende Zertifizierung Voraussetzung für eine Auftragsvergabe an andere Unternehmen ist. Eine Zertifizierung bestätigt, dass die entsprechenden Normanforderungen eingehalten werden. Außerdem kann eine Zertifizierung eine Hilfestellung für Unternehmen sein, um zu erkennen, wie qualitativ sie selbst arbeiten und wo Verbesserungen notwendig sind.



Weitere Informationen über Sprinkenhof:



Als zentrale gewerbliche Immobiliengesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg gibt Sprinkenhof der Stadt durch die Neubau- und Sanierungsprojekte ein Gesicht und baut als Investor und Realisierungsträger für die Zukunft Hamburgs. Sprinkenhof sichert Hamburgs Werte durch nachhaltiges Immobilienmanagement und garantiert die professionelle Anmietung für den städtischen Flächenbedarf. www.sprinkenhof.de



