Die DZ Bank hat die Einstufung für Papiere von Puma SE nach dem Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 auf "Verkaufen" belassen und einen fairen Wert von 44 Euro je Aktie angegeben. Die Papiere der Herzogenauracher seien optisch billiger, an den Fundamentaldaten ändere sich jedoch nichts, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Puma-Aktie im Branchenvergleich für deutlich überbewertet./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 13:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 13:23 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-06-11/14:24

ISIN: DE0006969603