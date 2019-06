Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 62 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Industrie-Absatzmärkte seien in einer schwächeren Verfassung, als bislang gedacht, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen für den Kunststoffhersteller für 2019 und 2020 reduziert./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2019 / 23:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-06-11/14:27

ISIN: DE0006062144