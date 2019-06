Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die noch im laufenden Jahr erwarteten Zinssenkungen in den USA sowie die weiterhin sehr lockere Zinspolitik in Europa dürften die Geschäfte des Börsenbetreibers auch weiterhin belasten, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies mache Wachstumsinitiativen über Zukäufe oder Fusionen in der Branche umso wichtiger./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-06-11/14:29

ISIN: DE0005810055