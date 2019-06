Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia angesichts einer drohenden Mietdeckelung in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Er halte ein Einfrieren der Mieten in Berlin für äußerst fraglich, wiederholte Analyst Kai Klose seine jüngste Einschätzung in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte dennoch seine Prognosen für den Immobilienkonzern./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

