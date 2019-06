Nanogate forciert Umsetzung des Zukunftsprogramms NXI - Einmalaufwand im niedrigen einstelligen Millionenbereich DGAP-News: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Nanogate forciert Umsetzung des Zukunftsprogramms NXI - Einmalaufwand im niedrigen einstelligen Millionenbereich 11.06.2019 / 14:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nanogate forciert Umsetzung des Zukunftsprogramms NXI - Einmalaufwand im niedrigen einstelligen Millionenbereich - Standorte in Nordrhein-Westfalen werden verbunden und neu strukturiert - Jährliches Einsparpotenzial in Millionenhöhe - Neuaufstellung von Engineering-Kompetenzen im Konzern auch mit Blick auf zunehmend herausforderndes Marktumfeld Göttelborn, 11. Juni 2019. Die Nanogate SE, ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen, forciert die Umsetzung ihres Zukunftsprogramms NXI und beschleunigt in einem anspruchsvollerem Marktumfeld die Neuaufstellung der Konzernstandorte in Nordrhein-Westfalen. Die Konzernunternehmen Nanogate PD Systems GmbH (Bad Salzuflen), Nanogate Goletz Systems GmbH (Kierspe) und Nanogate Vogler Systems GmbH (Lüdenscheid) werden operativ und strategisch verbunden. Sie können sich so besser auf den Markt fokussieren sowie Ressourcen und Kapazitäten gemeinsam nutzen. Zudem erfolgt eine Konzentration auf renditestärkere Aufträge, die Optimierung bisheriger Fertigungs- und Einkaufsprozesse, eine Verschlankung von Management- und Personalstrukturen sowie die bereits angekündigte Zentralisierung und Neuaufstellung von Engineering-Kapazitäten im Gesamtkonzern. Die zusätzlichen Restrukturierungskosten schätzt Nanogate einmalig auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag, der das EBITDA im Geschäftsjahr 2019 negativ beeinflussen wird. Damit stellt sich Nanogate auch auf veränderte Marktbedingungen vor allem in der europäischen Automobilindustrie ein. Angesichts der enttäuschenden jüngsten konjunkturellen Daten und entsprechender Signale aus der Automobilindustrie im Hinblick auf mögliche Produktionsrückgänge und Verzögerungen beim Anlauf neuer Serien besteht hier eine zunehmende Planungsunsicherheit. Zwar hat Nanogate im Bereich New Mobility zahlreiche Neuaufträge gewonnen und bereitet aktuell den Start neuer Produkte insbesondere ab 2020 vor, es ist aber nicht auszuschließen, dass es im laufenden Jahr zu branchenbedingten negativen Effekten kommt. Nachdem in den vergangenen Wochen wichtige Voraussetzungen geschaffen wurden, beschleunigt Nanogate mit der Neuaufstellung in Nordrhein-Westfalen die Umsetzung des Zukunftsprogramms NXI. Ralf Zastrau, CEO der Nanogate SE: "Das Neugeschäft entwickelt sich weiter positiv und trägt zu einer wachsenden Auftragsbasis bei. Das aktuelle Marktumfeld bietet für Nanogate trotz der zunehmenden Herausforderungen auch erhebliche Chancen. Wir arbeiten an der Realisierung unserer Wachstumsziele im Industriegeschäft und begleiten als Innovationspartner die aktuelle Transformation der Automobilindustrie. Obwohl sich strategisch für uns sehr attraktive Perspektiven bieten, wollen wir die Umsetzung unseres Zukunftsprogramms NXI forcieren, auch mit Blick auf die anlaufenden Großaufträge. Damit wollen wir unser Unternehmen einfacher, schneller und internationaler machen. Den stärkeren Einmalaufwendungen in diesem Jahr stehen große Beiträge an jährlichen Effizienzsteigerungen gegenüber, die wir zukünftig realisieren." Kontakt Christian Dose Finanzpresse und Investoren WMP Finanzkommunikation GmbH Tel. +49 69 57 70 300 21 nanogate@wmp-ag.de Juliane Wernet Nanogate SE Zum Schacht 3 66287 Göttelborn Tel. +49 6825 9591 223 juliane.wernet@nanogate.com www.nanogate.com twitter.com/nanogate_se Nanogate SE Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen, beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation, Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen insbesondere für die strategischen Bereiche glasartige Oberflächen (N-Glaze) und metallisierte Oberflächen (N-Metals). Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht öffentlich angeboten. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate SE (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public. 11.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NANOGATE SE Zum Schacht 3 66287 Göttelborn Deutschland Telefon: +49 (0)6825/95 91 0 Fax: +49 (0)6825/95 91 852 E-Mail: nanogate@wmp-ag.de Internet: www.nanogate.de ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 822557 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 822557 11.06.2019 ISIN DE000A0JKHC9 AXC0164 2019-06-11/14:49