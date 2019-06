Sicheres SD-WAN verbessert Endbenutzererfahrungen durch Verbesserung der Anwendungsleistung

Open Systems hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit dem weltweit tätigen Unternehmen für Vernetzung und Datenzentren Equinix zusammenarbeitet. Im Rahmen der Partnerschaft sollen digitale Transformationen vorangebracht und Endbenutzererfahrungen durch Beschleunigung der Anwendungsleistung und Erhöhung der Sicherheit im globalen Maßstab verbessert werden. Gemeinsam liefern Open Systems und Equinix sichere, zuverlässige Anwendungsleistung über die sichere SD-WAN-Technologie von Open Systems, die vor Ort jeweils von den erfahrenen Ingenieuren, Programmierern und Softwarearchitekten von Equinix unterstützt wird.

Dank des sicheren SD-WAN von Open Systems können Risiken gesenkt, die Compliance vereinfacht und die Komplexitäten der Verwaltung eines globalen IT-Netzwerks beseitigt werden. Integrierte, mehrschichtige Netzwerksicherheits- und -schutzmaßnahmen sind nahtlos in jedes Endanwendergerät eingebaut. Das globale SD-WAN kann von einer einzigen cloudgestützten Schnittstelle aus überwacht werden und wird jeden Tag rund um die Uhr von Open Systems-Netzwerk- und Sicherheitsoperationen und L3 DevOps-Ingenieuren betreut.

Das Equinix Cloud Exchange Fabric verbindet das sichere SD-WAN von Open Systems direkt, sicher und dynamisch über Platform Equinix die globale Plattform für digitales Business, die die Bereitstellung digitaler Infrastruktur überall dort ermöglicht, wo sie gebraucht wird. Mit Platform Equinix ist das sichere SD-WAN von Open Systems jetzt weltweit an mehr als 30 Standorten leicht verfügbar und kann dort verwaltet werden. Es liefert die Skalierbarkeit, Beweglichkeit und Konnektivität, die digitale Unternehmen von heute brauchen.

"Unsere Kunden wechseln in rasantem Tempo in die Cloud. Mit der Kombination aus dem Equinix Cloud Exchange Fabric und dem sicheren SD-WAN von Open Systems wird es leichter, schneller und einfacher, Nutzern in mehreren Ländern Anwendungen in der Cloud bereitzustellen", sagte Oren Yehudai, Senior Channel Sales Director EMEA bei Equinix. "Wir freuen uns sehr, dass wir diese starke Lösung in Zusammenarbeit mit Open Systems auf globaler Ebene bereitstellen können."

"Open Systems arbeitet seit Jahrzehnten an einer äußerst soliden, zuverlässigen und sicheren globalen Netzwerkinfrastruktur, und mit der Verbindung von Open Systems und Equinix entsteht eine einheitliche, weltweit nutzbare Lösung, auf die sich unsere Kunden bei der Markteinführung von Anwendungen verlassen können, die auf unserer führenden, sicheren SD-WAN-Lösung basieren", sagte Matt Krieg, Chief Revenue Officer bei Open Systems. "Mit diesem neuen Angebot werden Komplexitäten drastisch reduziert, die Cybersicherheit erhöht, die Anwendungsleistung erhöht und Hindernisse für die weltweite Expansion beseitigt."

Der Betrieb des sicheren SD-WAN von Open Systems auf Equinix bietet folgende Vorteile:

Einfachere Bereitstellungen mit geringerem Risiko Die vollständig verwaltete Open Systems-Lösung auf der Equinix-Infrastruktur vereinfacht und vereinheitlicht Netzwerk- und Sicherheitsoperationen, erhöht die Beweglichkeit, optimiert Ressourcen und senkt das Risiko von Inkompatibilität beim Händler und fehlender Verantwortlichkeit.

Zuverlässige Anwendungsleistung Das sichere SD-WAN von Open Systems bietet die komplette Kontrolle über die Bandbreitenauslastung pro Anwendung, Standort und Verbindung und ermöglicht SLA-unterstützte Leistungsoptimierung in der gesamten Equinix-Infrastruktur.

Flexible Sicherheitsbereitstellungen weltweit Integration umfassender Sicherheitsfunktionen innerhalb des einheitlichen SD-WAN ermöglicht zentrale, sorgenfreie Verwaltung. Das Equinix Cloud Exchange Fabric maximiert die Flexibilität zugunsten einfacher Installation von Sicherheitsfunktionen an jedem Standort.

Konnektivitätsunabhängige globale Reichweite Zur Unterstützung der internationalen Geschäftsausweitung betreibt Equinix weltweit über 200 Datenzentren. Open Systems vernetzt Unternehmen über seine sichere SD-WAN-Plattform in über 180 Ländern.

Verfügbarkeit

Das sichere SD-WAN von Open Systems auf Equinix Cloud Exchange Fabric ist jetzt erhältlich. Für weitere Informationen über die Partnerschaft wenden Sie sich bitte an channel@open-systems.com.

Über Open Systems

Open Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter eines sicheren SD-WAN, auf das sich Unternehmen für ihr weiteres Wachstum verlassen können. Die gewährleistete Sicherheit, die KI-unterstützte Automatisierung und die kompetente Verwaltung setzen wertvolle IT-Ressourcen frei. Open Systems ermöglicht so die Transparenz, Flexibilität und Kontrolle, die die Unternehmen wirklich wollen, sowie die Leistung, Einfachheit und Sicherheit, die sie unbedingt brauchen. Weitere Informationen finden Sie auf www.open-systems.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005169/de/

Contacts:

Lindsay Noonan

OpenSystemsUS@hotwireglobal.com