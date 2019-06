Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5850 Pence belassen. Die Volumina im Kassahandel der von ihm beobachteten europäischen Börsenbetreiber seien im Mai uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Umsätze an den Terminmärkten hätten sich noch schlechter entwickelt. Sein "Top Pick" im Sektor bleibt die LSE-Aktie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 18:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-06-11/15:11

ISIN: GB00B0SWJX34