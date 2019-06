Insgesamt beherrscht den Kursverlauf des US-Technologiekonzerns Apple seit Jahresanfang ein intakter Aufwärtstrend. Dieser brachte ein erstes Verlaufshoch bei 215,31 US-Dollar hervor, ab Mai gingen die Börsen weltweit in die Knie. Apple setzte dabei exakt auf das für häufige Trendwechsel bekannte 38,2 % Fibonacci-Retracement um 170 US-Dollar zurück und drehte anschließend wieder zur Oberseite ab. Hierbei konnten in den letzten Handelstagen sogar die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zurückerobert werden und fungieren von nun an als Unterstützungen. Somit dürfte sich Dank zutun der Zentralbanken der seit Jahresanfang bestehende Aufwärtstrend nun wieder fortsetzen und eröffnet gute Handelsansätze auf der Long-Seite.

Konkurrenz ausgebremst ...

