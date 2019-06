Im Zuge der Umsetzung von Industrie 4.0 und der durchgehenden Digitalisierung der Fertigungsprozesse werden die erzeugten Datenmengen immer umfangreicher, aus denen Auswerteprogramme nützliche Informationen für die Verbesserung oder Optimierung der Produktion gewinnen können. Aber wohin mit den vielen Daten? Alle in die Cloud? Anstatt alle Maschinen- und Sensordaten direkt in die Cloud zu senden, gewinnt die Vorverarbeitung der Daten am Rande des Netzwerks - das Edge Computing - an Bedeutung. Mit einem Edge Gateway lassen sich die erfassten Maschinen- und Sensordaten lokal und in Echtzeit auswerten und nur die daraus gewonnenen Ergebnisse werden in die Cloud übertragen.

Es gibt natürlich gute Gründe, die dagegen sprechen, die Datenspeicherung als eine reine Cloud-Anwendung zu verwirklichen:

Die Vorgänge und Prozesse in automatisierten Anlagen in Produktion, Fertigung und Logistik sind in der Regel zeitkritisch. Die Kommunikation mit der Cloud ist aufgrund der Latenzzeiten bei der Datenübertragung nicht echtzeit-fähig.

Für große Datenmengen ist die erforderliche Bandbreite in der Cloud oft nicht vorhanden oder unverhältnismäßig teuer.

Das Vertrauen in Cloud-Infrastrukturen ist begrenzt. Viele Anwender verfahren nach dem Grundsatz: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Die Verfügbarkeit einer Internet-Verbindung zur Cloud liegt außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens - deshalb ist es nicht sinnvoll, davon die Lauffähigkeit einer industriellen Anlage abhängig zu machen.

Beim Edge Computing sind Steuerungen und Sensoren mit der Auswerteeinheit direkt verknüpft - aktuelle Betriebszustände und Abweichungen von Sollwerten werden sofort, ...

