Bestsellerautorin Jessica Schwarzer hat ihr neues Buch der Finanzplanung von Frauen gewidmet.



"Damit sie sich keinen Millionär angeln muss" ist der Titel des Buchs, in dem die Finanzjournalistin und langjährige Marktkennerin Frauen das Wissen vermitteln will, das sie brauchen, um ihren Vermögensaufbau selbst in die Hand zu nehmen. Dabei werden ganz unterschiedliche Lebesssituationen berücksichtigt. Was der Autorin dabei besonders am Herzen liegt und welchen Ratschlag sie interessierten Frauen besonders geben möchte, bespricht Jessica Schwarzer im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.