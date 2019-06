Zu den Produkten gehören PI Tubing, PI Coated Wire, PI Glide Tubing und PI Glide Coated Wire



Orangeburg, South Carolina (ots/PRNewswire) - Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), ein führender Anbieter von Polymerextrusionsprodukten mit innovativen Ideen für neue Werkstoffe, gab die Einführung einer Polymid-Produktfamilie (PI), um kostenlose Proben anzufordern.



Zeus Industrial Products: Erfahren Sie mehr über das Unternehmen und seine Produkte auf der Website von Zeus oder rufen Sie kostenlos unter 1-800-526-3842 oder +1-803-268-9500 außerhalb der USA an.



INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.



Zeus Industrial Products, Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburg, SC, USA. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung und Präzisionsextrusion von hochwertigen Polymermaterialien. In seinen Niederlassungen in Aiken, Gaston und in Orangeburg, South Carolina, in Branchburg, New Jersey, in Chattanooga, Tennessee, in Guangzhou, China und in Letterkenny, Irland beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.700 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte und Services von Zeus werden in der Medizin, in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrt, für Glasfaserkabel, im Energiesektor und für das Flüssigkeitsmanagement eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zeusinc.com.



