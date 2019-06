Irans Außenminister Mohammed Sarif beantwortete die Frage von BILD nach Hinrichtungen Homosexueller in seinem Land bei einer Pressekonferenz in Teheran mit Außenminister Heiko Maas: "Unsere Gesellschaft hat moralische Prinzipien. Und gemäß dieser Prinzipien leben wir. Das sind moralische Prinzipien in Bezug auf das Verhalten von Leuten im Allgemeinen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...