Spannende News aus den USA: Nachdem Plug Power mit der Lieferung der Brennstoffzellen für neue DHL-Transporter für Aufsehen gesorgt hatte, nun der nächste Deal: Plug Power kauft EnergyOr! Die Kanadier sind Experten für besonders leichte Brennstoffzellen, wie sie etwa in Drohnen eingesetzt werden. Diese können damit zwei bis vier Mal so lange in der Luft bleiben, als mit einem schweren Batterieantrieb. Plug Power verspricht sich damit eine noch bessere Position für künftige Logistik-Anwendungen. Aus unserer Sicht denkbar sind etwa Drohnen - DHL hat daran Interesse und Plug-Power-Großaktionär Amazon will "in wenigen Monaten" erste Auslieferungsversuche mit Drohnen unternehmen. Die Depot-2030-Aktie Plug Power gewinnt heute fünf Prozent.

