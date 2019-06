Die Kurse der Heidelberger Druckmaschinen gewinnen am Dienstag zeitweilig mehr als acht Prozent. Damit stechen die Titel positiv hervor und die Bodenbildung im Chartbild schreitet voran. Ein Ausbruch über einen Widerstand sorgt für Kauflaune - die Erholung könnte andauern. Was in den Kursen wirklich steckt, was Anleger wissen müssen und welche...

Den vollständigen Artikel lesen ...