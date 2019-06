International Water Association (IWA) und Whitepaper von Xylem zeigen Trends zum digitalen Einstieg auf und stellen wichtige Erkenntnisse zur Förderung des Umstiegs heraus

Die Publikation bündelt die Erkenntnisse von 40 Versorgungsunternehmen und über 20 Vordenkern der Branche weltweit

Neue Digital Water Adoption Curve ermöglicht Versorgungsunternehmen die Darstellung ihrer Fortschritte auf der Reise der digitalen Transformation; der Bericht fordert die führenden Akteure der Wasserversorgung auf, mutige Gedanken über ihre digitale Zukunft und die Wirkung, die sie für ihre breiteren Wassereinzugsgebiete und Gemeinden erzielen können, zu fassen

Die International Water Association (IWA) und das weltweit tätige Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) veröffentlichten heute ein umfassendes Whitepaper mit dem Titel Digital Water: Industry Leaders Chart the Transformation Journey

Mit Untersuchungen, wie die Digitalisierung den Wassersektor transformiert, bietet diese wichtige Ressource Entscheidungsträgern in der Versorgungswirtschaft praxisnahe Erkenntnisse, um die Einführung digitaler Lösungen zu beschleunigen und entscheidende Herausforderungen der Wasserwirtschaft anzugehen. Das Papier stellt überdies die Digital Water Adoption Curve vor, ein wertvolles neues Werkzeug, das Versorgungsunternehmen bei der Beurteilung ihrer digitalen Ausgereiftheit und Abbildung ihrer digitalen Zukunft unterstützt. Der im Bereich Wasser tätige Vordenker und Autor Will Sarni, CEO, Water Foundry, war Hauptverfasser des Berichts.

Die weltweiten Herausforderungen im Bereich Wasser wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, zunehmende Verstädterung und alternde Infrastrukturen nehmen weiter zu. Jüngsten Schätzungen der UN zufolge leben 3,6 Milliarden Menschen und damit fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten, die mindestens einen Monat pro Jahr potenziell von Wassermangel betroffen sind und bis 2050 könnten mehr als 5 Milliarden Menschen unter Wasserknappheit leiden aufgrund von Klimawandel, erhöhter Nachfrage und verunreinigtem Wasser. Vor diesem Hintergrund setzen Wasser- und Abwasserunternehmen auf neue und innovative Lösungen wie digitale Technologien, um eine nachhaltige Wasserwirtschaft voranzutreiben.

"In Zeiten weltweit steigender Herausforderungen in Bezug auf Wasser bieten digitale Lösungen den Gemeinden auf der ganzen Welt mutige, neue Wege zur Optimierung, Bewirtschaftung und Erhaltung dieser äußerst wertvollen Ressource", sagte Kala Vairavamoorthy, IWA Executive Director. "‚Digital Water: Industry Leaders Chart the Transformation Journey' bündelt die Erkenntnisse der IWA-Mitglieder und unterstützt Versorgungsunternehmen dabei, von Branchenkollegen zu lernen, die Leistungsfähigkeit digitaler Technologien zu nutzen und Gemeinden auf der ganzen Welt zu einer höheren Sicherheit in der Wasserversorgung zu verhelfen", so Kala Vairavamoorthy. "Nur gemeinsam können wir unsere Wasserversorgungszukunft gestalten."

Patrick Decker, President und CEO von Xylem, sagte: "Die Welt muss in Bezug auf Wasser anders denken und handeln. Es bleibt einfach keine andere Wahl. Herausforderungen rund um das Wasser wie Knappheit, Erschwinglichkeit und Resilienz riskieren Millionen von Menschenleben, gefährden unsere Umwelt und die Weltwirtschaft und behindern den sozialen Fortschritt. Diese akuten Bedrohungen sind nicht irgendwelche, weit in der Zukunft liegende Probleme. Sie sind jetzt da und wachsen von Tag zu Tag. Wir brauchen einen Richtungswechsel und digitale Innovation ist die Antwort. Dieses Papier ist eine Handlungsaufforderung an Akteure der Wasserversorgung rund um den Globus. Wir haben die einmalige Chance, die Wasserprobleme zu lösen und die Geschichte zu verändern nutzen wir sie."

Wertvolle Erkenntnisse von Versorgungsunternehmen über die digitale Reise

"Digital Water: Industry Leaders Chart the Transformation Journey"bietet Wasserversorgern in allen Phasen der Digitalisierung wertvolle Erkenntnisse. Der Bericht lässt zudem wichtige Akteure von Versorgungsbetrieben der Wasserwirtschaft direkt zu Wort kommen.

"Die Welt bewegt sich in Richtung Technologie", sagte Richard Appiah Otoo, Chief Technology Officer, Ghana Water Company Limited, einer der fast 40 Versorger, die zu dem Whitepaper beigetragen haben.Ghana Water verzeichnete einen Umsatzanstieg von 14 Prozent, nachdem digitale Technologien die Effizienz der Wasserabrechnung erhöht und den Kunden eine mobile Zahlungsoption angeboten haben."

Biju George, Executive Vice President, DC Water,kommentierte: "Die digitale Strategie muss zu einer Unternehmensstrategie werden. Man kann nicht nur einfach abwarten und tatenlos zusehen, sondern man muss es planen. Man muss die Mitarbeiter schulen und alle Prozesse im Auge behalten. Man muss die Systeme so gestalten, dass sie die Daten liefern, die man für effiziente Entscheidungen benötigt."

"Wenn man Zweifel hat, sollte man es einfach ausprobieren", sagte Claire Falzone, CEO, Nova Veolia-France. "Man sollte es erst im kleinen Rahmen versuchen, wenn man nicht wagt, groß zu träumen. Das ist erst der Beginn der digitalen Wasserversorgungsreise, und wenn man keine digitalen Technologien einführt, wird es jemand anderes tun."

Die zentralen Erkenntnisse des Berichts sind:

1. Einen ganzheitlichen digitalen Fahrplan und eine klare Geschäftsstrategie erstellen: Die Versorgungsunternehmen müssen intern übereinkommen, welchen Kurs die digitale Reise nimmt, die Ergebnisse für Kunden und Unternehmen während des gesamten Digitalisierungsprozesses als Schwerpunkte betrachten und wichtige Stakeholder (Verbraucher, Politiker, Aktionäre, Management und Mitarbeiter) informieren.

2. Eine Innovationskultur schaffen: Versorgungsunternehmen, IT-Mitarbeiter, Finanzwesen, Techniker, Führungskräfte und andere müssen Auskundschafter neuer Technologien sein. Zur Förderung der Einführung müssen Versorger jedoch einen Fokus darauf setzen, die unternehmensweite Neugierde und Kompetenz zur Nutzung digitaler Innovationen zu fördern.

3. Piloten für eine bewegliche Denkweise ausschöpfen: Pilotprojekte bieten die Möglichkeit, neue Technologien zu ergründen, Dynamik zu erzeugen und ein ganzheitlicheres Verständnis ihrer physischen und finanziellen Wirkung auf die Abläufe zu schaffen, bevor eine flächendeckende Umsetzung in Angriff genommen wird.

4. Eine Architektur zur Optimierung der Datennutzung entwickeln: Die Entwicklung eines Datawarehouses, in dem betriebliche Datenbestände für Funktionen wie Finanz-, Technik- und IT-Spezialisten zur Verfügung stehen, die mit den Daten Geschäftsprozesse optimieren können, ist entscheidend zur Erzielung einer Wertschöpfung aus den Daten und die effektive Digitalisierung der Versorgungsinfrastruktur und Vernetzung.

