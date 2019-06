Ingenieure sind zu Treffen mit Personalvermittlern von Velodyne eingeladen (Stand #1515), um spannende Beschäftigungsmöglichkeiten zu erkunden

Velodyne Lidar, Inc. (Stand #1515) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Konferenz CVPR 2019 sponsert, die vom 16. bis 20. Juni in Long Beach, Kalifornien stattfindet. Fachleute für Computervision, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz aus Wissenschaft und Industrie kommen hier zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung wird Velodyne seine intelligenten, leistungsstarken Lidar-Lösungen präsentieren eine grundlegende Technologie für autonome Fahrzeuge (AVs, Autonomous Vehicles), Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und andere intelligente Computervision-Anwendungen.

Velodyne Alpha Puck can simultaneously locate the position of people and objects around a vehicle and assess the speed and route at which they are moving. (Photo: Business Wire)