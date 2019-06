Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Evotec. Der Konzern hat eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Am Markt kommt die Neuigkeit sehr gut an. Bei den Verkäufen steht Nel im Fokus. Der Konzern muss zu Wochebeginn eine negative Nachricht verkraften. An einer Wasserstoff-Tankstelle in Norwegen kam es zu einer Explosion. Nel gehört zu den Betreibern der Tankstelle.