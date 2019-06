"Eine Einführung der Mini-Bots in Italien kann man nicht verhindern", sagte der deutsche Ökonom und Wirtschaftsweise Lars Feld am Dienstag im Rahmen eines Vortrags in Wien. "Sobald die Anleihen begeben werden, gibt es eine Parallelwährung in Italien". Feld rechne jedoch auch damit, dass die Finanzmärkte im Falle einer Einführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...