Mainz (ots) -



Woche 27/19 Samstag, 29.06.



Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:



23.25 Die Unbestechlichen (The Untouchables)



1.15 neoriginal Mord im Mittsommer Im Schatten der Macht Nach einem Roman von Viveca Sten



2.45 Mord im Mittsommer Im Namen der Wahrheit Nach einem Roman von Viveca Sten (vom 1.9.2018)



Thomas Andreasson Jakob Cedergren Nora Linde Alexandra Rapaport Mia Holmgren Sandra Andreis Jonas Stefan Gödicke Christian Robin Stegmar Ulrika Felice Jankell Benjamin Grim Lohman Isak Charlie Petersson Maja Natalie Minnevik Simon Lion Mon Wallén Samuel Romeo Altera Sebbe Anton Forsdik Margit Anki Lidén Niklas Ulf Stenberg Pontus Lindqvist Christopher Wagelin Lova Wilma Lidén Vera Saga Samuelsson Pernilla Ane Dahl Torp Åsa Tina Råborg Claire Lotta Tejle Tindra Sara Vilén und andere



Musik: Fredrik Emilson Kamera: Trolle Davidson Drehbuch: Daniel Alfredson, Ditta Bongenhielm Regie: Mattias Ohlsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International,TV 4, ZDF, ZDF Enterprises, C More Entertainment, Endemol Shine International, TV2 Norge, DR und YLE Schweden/Deutschland 2018







OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121