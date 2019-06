Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin mit Kurseinbußen gezeigt. Die Renditen am längeren Ende verzeichneten Aufschläge - am kürzeren Ende fielen sie etwas geringer aus. Der Euro-Bund-Future zeigte sich indes mit leichten Zugewinnen.Der Preisanstieg in den USA auf Produzentenebene schwächte sich überraschend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...