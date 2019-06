Chicago und Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Amcor meldete

heute den erfolgreichen Abschluss seiner Übernahme von Bemis Company

Inc., mit Wirkung vom 11. Juni 2019. Das zusammengelegte Unternehmen

wird nun unter dem Namen Amcor plc (Amcor) betrieben und an der New

Yorker Börse unter dem Kürzel "AMCR" sowie an der australischen

Wertpapierbörse unter dem Kürzel "AMC" gehandelt. Amcor ist sowohl in

den S&P 500- sowie S&P/ASX-200-Index aufgenommen.



Ron Delia, Chief Executive Officer von Amcor, beschrieb die

Übernahme als "wichtigen Meilenstein, da zwei starke Unternehmen, die

jeweils auf über 150 Jahre Geschichte zurückblicken, gemeinsam in

eine großartige Zukunft aufbrechen."



"Die Übernahme von Bemis birgt einen zusätzlichen Größenvorteil,

weitere Möglichkeiten und eine Präsenz, die das branchenführende

Leistungsversprechen von Amcor festigen sowie erheblichen Wert für

Aktionäre schöpfen wird", so Delia.



Amcor stellt verantwortungsbewusste Verpackungen für

Lebensmittel-, Pharma-, Medizin-, Reinigungs- und

Körperpflegeprodukte sowie andere Konsumgüter her. Während des

Geschäftsjahres 2018 erwirtschaftete das Unternehmen gemeinsame

Erträge von über 13,4 Milliarden USD in Betrieben an etwa 245

Standorten in mehr als 40 Ländern.



"Als globaler Marktführer für Konsumverpackungen ist Amcor

einzigartig aufgestellt, um schwankende Verbraucherpräferenzen, eine

sich entwickelnde Kunden- und Einzelhandelslandschaft sowie den

steigenden Bedarf an der Entwicklung von Verpackungen, die sowohl das

Produkt als auch die Umwelt bestmöglich schützen, gewinnbringend zu

nutzen", so Delia.



"Wir freuen uns, unsere neuen Mitarbeiter, Kunden und

Gesellschafter begrüßen zu dürfen", fügte Delia hinzu. "Heute

markiert den Beginn einer spannenden und noch größeren Zukunft für

Amcor und sämtliche seiner Gesellschafter."



Informationen zu Amcor



Amcor ist ein globaler Marktführer in der Entwicklung und

Herstellung verantwortungsbewusster Verpackungen für Lebensmittel-,

Pharma-, Medizin-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte sowie andere

Konsumgüter. Amcor arbeitet mit führenden Unternehmen in aller Welt

zusammen, um ihre Produkte und die Menschen zu schützen, die auf

diese angewiesen sind, und um Marken zu differenzieren und

Wertschöpfungsketten durch eine Reihe flexibler und fester

Verpackungen, Spezialkartons, Verschlüsse und Dienstleistungen zu

verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von

Verpackungen, die in zunehmendem Maße leicht, recycelbar und

wiederverwertbar sind sowie mehr und mehr aus Recyclingmaterial

angefertigt werden. Amcor beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiter, die in

Betrieben an 250 Standorten in über 40 Ländern einen Umsatz von 13

Milliarden USD erwirtschaften. NYSE: AMCR; ASX: ASC



www.amcor.com I LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/6311/admin/) I Facebook

(https://www.facebook.com/amcorlimited/) I Twitter

(https://twitter.com/amcorpackaging) I YouTube

(https://www.youtube.com/user/AmcorPackaging)



Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne

von Abschnitt 27A des amerikanischen Securities Act von 1933 in der

gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") und Abschnitt 21E des

Securities Exchange Act von 1934 in der gültigen Fassung als

"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Amcor Limited ("Amcor"), seine

Tochtergesellschaft Amcor plc (f/k/a Arctic Jersey Limited) ("New

Amcor") und Bemis Company, Inc. ("Bemis") haben durch Wörter wie

"glauben", "dürfte", "könnte", "würde", "möglich", "wird", "sollte",

"erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "schätzen",

"potenziell", "Prognose" und "fortsetzen", die Verneinungen dieser

Wörter oder andere Begriffe ähnlicher Bedeutung bzw. durch den

Gebrauch zukünftiger Daten einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen

bestimmt. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung

umschließen, aber sind nicht beschränkt auf Aussagen zu den

erwarteten Vorteilen der geplanten Transaktionen, einschließlich

zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse und erwarteter Synergien

sowie Kosteneinsparungen in Bezug auf die geplanten Transaktionen,

Pläne, Ziele, Erwartungen und Vorhaben von Amcor, New Amcor oder

Bemis und des erwarteten Zeitpunkts vom Abschluss der geplanten

Transaktionen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen

der Geschäftsführung von Amcor bzw. Bemis und unterliegen den

inhärenten Risiken und Ungewissheiten bezüglich zukünftiger

Erwartungen im Allgemeinen. Die tatsächlichen Ergebnisse können

aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten wesentlich von

den aktuell erwarteten abweichen. Weder Amcor, New Amcor oder Bemis,

oder ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten oder Berater

übernehmen Haftung oder geben eine Zusicherung bzw. Garantie dafür,

dass die Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebracht bzw. impliziert werden, tatsächlich eintreffen.

Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, umschließen, aber sind

nicht beschränkt auf: Ungewissheiten bezüglich des Zeitpunkts der

geplanten Transaktionen; Ungewissheiten bezüglich der Genehmigung der

Transaktionen von den Gesellschaftern von Bemis und Amcor

entsprechend der Anforderungen für die geplanten Transaktionen; die

Möglichkeit, dass ein konkurrierender Vorschlag unterbreitet wird;

die Möglichkeit, dass die Abschlusskonditionen der geplanten

Transaktionen nicht erfüllt bzw. auf diese verzichtet werden,

einschließlich des Verbots, der Verzögerung oder der Verweigerung der

Ausstellung einer erforderlichen Genehmigung durch eine

Regierungsbehörde; die Auswirkungen einer Störung, die durch die

Ankündigung der geplanten Transaktionen verursacht wird, oder der

Erfüllung der Verbindlichkeiten der Parteien gemäß der

Transaktionsvereinbarung, was den Erhalt von Beziehungen mit

Mitarbeitern, Kunden, Anbietern und anderen Geschäftspartnern

schwieriger gestaltet; das Risiko, dass Aktionärsklagen in Verbindung

mit den geplanten Transaktionen, den Zeitpunkt oder das Stattfinden

der geplanten Transaktionen beeinflussen könnten oder erhebliche

Gerichtskosten, Entschädigungszahlungen und Haftungskosten bedeuten;

Ungewissheiten bezüglich der Verfügbarkeit bzw. Bedingungen von

Refinanzierung für die bestehende Verschuldung von Amcor oder Bemis

im Zusammenhang mit den geplanten Transaktionen; Ungewissheit, ob und

wann New Amcor in den US S&P 500-Index und den S&P/ASX 200-Index

aufgenommen wird; Ungewissheit, ob, wann und in welcher Höhe

zukünftige Dividenden von Amcor, Bemis oder New Amcor ausgezahlt

werden; andere geschäftliche Auswirkungen, einschließlich der

Auswirkungen branchenbezogener, wirtschaftlicher und politischer

Bedingungen auf die geplanten Transaktionen, die außerhalb der

Kontrolle der Parteien liegen; Transaktionskosten; tatsächliche oder

Eventualverbindlichkeiten; Störungen der Finanz- bzw. Kapitalmärkte;

andere Risiken und Ungewissheiten, die in Amcors Angaben an die

australische Wertpapierbörse (Australian Securities Exchange, "ASX")

enthalten sind, einschließlich des Abschnitts "Wesentliche Risiken

2018" im Jahresbericht 2018 von Amcor; und andere Risiken und

Ungewissheiten, die in Bemis' Einreichungen bei der US-amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission,

"SEC") beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts

"Risikofaktoren" im Jahresbericht von Bemis auf Form 10-K für das

Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018. Kopien der Angaben von Amcor an

die ASX sind kostenlos auf der Webseite der ASX (www.asx.com.au)

verfügbar. Kopien der Einreichungen von Bemis bei der SEC sind

kostenlos auf der Webseite der SEC (www.sec.gov) verfügbar. Die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Datum

gültig, an dem sie gemacht werden, und weder Amcor, New Amcor oder

Bemis verpflichten sich dazu, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere

in dieser Mitteilung enthaltene Informationen aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder Sonstigem zu

aktualisieren bzw. irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen in

ihnen, die deutlich werden, zu korrigieren, sofern gesetzlich nicht

anders vorgeschrieben. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen in

dieser Pressemitteilung unterliegen vollumfänglich diesem

Haftungsausschluss.



