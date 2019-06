Beyond Meat: Aktie vor dem Kollaps?

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) verzeichnete an der Börse bisher eine steile Achterbahnfahrt. Nachdem die Aktie am Montag in der Spitze bis auf 186 US-Dollar nach oben schoss (Schlusskurs: 168 US-Dollar), brechen die Notierungen am Dienstagnachmittag jedoch massiv ein. Dabei wird die Aktie aktuell bei 132 US-Dollar gehandelt, was einen Tagesrücksetzer von über 20 Prozent bedeutet.

JPMorgan stuft Aktie herab

Laut JP Morgan Chase (WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005) war ein Ende der Veggie-Party an der Börse bereits abzusehen. Angesichts des vorangegangenen Kursfeuerwerks - Beyond Meat wurde am Montag zwischenzeitlich mit über 10 Mrd. US-Dollar bewertet - hat die US-Bank die Aktie des Fleischersatzherstellers von "übergewichten" auf "neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 121 US-Dollar festgelegt und liegt damit 8 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

