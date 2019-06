Politiker fordern ein Entsorgungsverbot für Retouren. Das ist der falsche Ansatz, sagt Juliane Kronen von Innatura, die Spenden an Bedürftige verteilen. Denn die größten Vernichter sind nicht die Onlinehändler.

Juliane Kronen hat eine Mission: Sie will Waren vor der Vernichtung retten. Zu viel landet in der Presse, sagt die Gründerin von Innatura. Ihr Unternehmen verteilt Spenden aus der Industrie an gemeinnützige Organisationen. Trotzdem teilt sie die Forderung nach einem Vernichtungsverbot für Onlinehändler nicht. Weil die Regierung es Unternehmen noch zu schwer macht, Waren zu spenden - und weil deshalb die Alternativen fehlen.

Politiker fordern ein Verbot für die Vernichtung von Retouren. Unterstützen Sie das?

Ich finde es richtig, dass die Regierung versucht, die Retouren zu reduzieren. Ein Verbot ist aus meiner Sicht nicht der richtige Hebel, weil es nicht die Frage löst, was stattdessen mit den Waren passieren soll.

Die Grünen haben vorgeschlagen, die Retouren an Sozialkaufhäusern zu spenden.

Ich weiß nicht, ob das für die Kaufhäuser handhabbar ist, wenn auf einmal tausende von Paketen bekommen. Wir bekommen fast alle Spenden palettenweise direkt von den Herstellern. Bei Retouren müssten wir jede einzelne auspacken und prüfen, ob die Artikel noch funktionieren.

Und das ist zu viel Aufwand?

Manchmal schon. Wir haben einen Katalog, in dem wir die gespendeten Artikel einstellen und gemeinnützige Organisationen sie bestellen könnten. Wenn wir eine Palette mit Shampoo-Flaschen von einem Hersteller bekommen, ist der Aufwand überschaubar. Aber bei einer Retoure müssten wir ja jeden einzelnen Artikel abfotografieren und einstellen. Für Einzelstücken ist das unendlich mühsam. Das können wir gar nicht leisten. Und von der Vernichtung in der deutschen Wirtschaft machen Retouren ja auch nur einen Bruchteil aus.

Was heißt das, wie viel vernichten wir denn?

