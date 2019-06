Nestlé (WKN: A0Q4DC) macht ernst: Nach dem sensationellen IPO von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) drängt nun das Schwergewicht in den Markt für Fleischersatzprodukte. Der 300-Milliarden-Dollar-Lebensmittelgigant aus der Schweiz steigt in das Geschäft mit pflanzlichen Fleischalternativen ein - beliefert wird unter anderem McDonald's (WKN: 856958).

Bisher konnte die Beyond Meat-Aktie nichts und niemand stoppen, jetzt droht kurzfristig der Absturz. JPMorgan senkte am Dienstag den Daumen für das Papier, dessen furiose Rallye vom Ausgabepreis bei 25 US-Dollar auf in der Spitze 185,91 US-Dollar am Montag führte. Heute korrigiert die Aktie um -19,94% auf 134,58 US-Dollar.

Nestlé als Early Adopter

Nestlé beliefert mit seinen rein pflanzlichen Burger-Patties - die laut Unternehmen einen Genuss "saftig wie Beef" ermöglichen - niemand Geringeren als McDonald's. Die Buletten kommen im "Big Vegan TS" zum Einsatz, der auch im Menü erhältlich ist. Im Gegensatz zu Beyond Meat, dessen Produkte auf ...

