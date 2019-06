11.06.2019 / 18:21 NEWS RELEASE Zug, 11. Juni 2019 Net Asset Value per 31. Mai 2019 Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Mai 2019 EUR 85.71 (CHF 95.98). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 1.5% in EUR und einer negativen Veränderung von 0.5% in CHF seit dem 30. April 2019. Das PEH-Portfolio war im Mai Cash-Flow-positiv und PEH erhielt die grössten Ausschüttungen von Bridgepoint Europe IV aus dem Verkaufserlös von eFront, einer Businesssoftwarelösung, und Dorna, einem internationalen Sportmanagement-Unternehmen, sowie von Clarus Lifesciences III, der Aktien des Gentherapieunternehmens Avrobio ausschüttete, und von Mid Europa IV, der eine Ausschüttung als Resultat einer Dividende aus der Rekapitalisierung von Allegro, einer der grössten E-Commerce Plattformen in Osteuropa, vornahm. PEH profitierte daneben von positiven Bewertungsanpassungen in Highland Europe I, Sycamore II, ABRY ASF III, Highland Europe II und Capvis III. PEH machte eine Kapitalzusage von 5 Mio. USD an TA XIII, einen Buy-out- und Wachstumsfonds, der auf mittelständische Wachstumsunternehmen in Nordamerika und Europa abzielt und vollzog eine direkte Beteiligung in Höhe von 2 Mio. EUR an Morgan Motors, einem britischen Sportwagenhersteller mit einer 110-Jährigen Tradition an der Seite von Investindustrial. Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,605,077 per 31. Mai 2019 (30. April 2019: 2,605,577). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. --------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: Private Equity Holding AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung ---------------------------------------------------------------------------