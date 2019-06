CropIn, ein Full-Stack-Unternehmen für Agrartechnik, konnte in den letzten fünf Quartalen ein dreifaches ARR-Wachstum verzeichnen und ist in den letzten 15 Monaten um 325 gewachsen. Der SaaS-Anbieter, der seine globale Präsenz erstmals Ende 2017 markierte, generiert inzwischen mehr als 60 seiner laufenden Einnahmen aus seinen internationalen Märkten und strebt an, innerhalb des nächsten Jahres 70 seiner Einnahmen aus diesen Märkten zu generieren. CropIn hat mit über 100 B2B-Firmenkunden in über 30 Ländern in Asien, Europa, Afrika und Nord- und Südamerika zusammengearbeitet und das Leben von über 2,1 Millionen Landwirten durch die Digitalisierung von über 5 Millionen Morgen Ackerland bereichert.

Das Unternehmen ist ein Pionier im Bereich Agrartechnik. Seine Wachstumsgeschichte begann mit der Einführung seines ersten Produkts "SmartFarm". SmartFarm ist eine umfassende Technologie für digitale Landwirtschaft, die effiziente landwirtschaftliche Betriebsführung durch Digitalisierung möglich macht, datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht und für vollständige Transparenz von Menschen, Prozessen und Leistung auf dem Feld sorgt.

"SmartFarm" ist eine international anerkannte, preisgekrönte digitale Plattform, die kürzlich bei den Agrow Awards in London als "Beste Innovation im Bereich der digitalen Landwirtschaftstechnologie" (Best Innovation in Digital Farming Technology) bezeichnet wurde. (Link zur Fallstudie über SmartFarm unter HBR)

CropIn hat seine prädiktive, präskriptive Lösung "SmartRisk" auf den Markt gebracht, bei der Satellitenbilder, Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen genutzt werden. SmartRisk ist eine Lösung der nächsten Generation, die Ernteerträge aus der Ferne erkennen, Prognosen zur Pflanzengesundheit abgeben und die Erträge vor der Ernte einschätzen kann sowie wertvolle Einblicke für die Agrarbranche, Finanzinstitute, Erzeuger und politische Entscheidungsträger liefert.

SmartRisk kann Analysen auf regionaler Ebene und auf Flächenebene auf einem 10x10 Quadratmeter großen Pixel durchführen, das alle zehn Tage durch Konsolidierung nach Dorf-, Postleitzahl-, Bezirk- und Landperspektive aktualisiert wird. Das Produkt eignet sich perfekt für Wirtschaftseinheiten wie Input-Unternehmen, Rohstoffhändler, Agrarunternehmen, Banken und Versicherungsgesellschaften, die regionale Einblicke für wichtige finanzielle und strategische Entscheidungen wünschen. CropIn konnte im Bereich Agrartechnik rasche, erfolgreiche Technologieimplementierungen in globalem Maßstab realisieren. Die anderen zentralen Produktangebote des Unternehmens sind SmartSales, mWarehouse und Acresquare.

CropIn konnte bisher Mittel in Höhe von 12 Millionen US-Dollar aufbringen, u. a. eine Serie-A-Finanzierung von BEENEXT und eine Serie-B-Finanzierung über 8 Millionen US-Dollar vom strategischen Investemtnfonds der Bill and Melinda Gates Foundation (London und Seattle) und Chiratae Ventures.

www.cropin.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005834/de/

Contacts:

Team Pumpkin

Roshan Ravindra

roshan@teampumpkin.com