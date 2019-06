Wirecard konnte auch am Dienstag erneut aufsatteln. Das Papier legte gleich um 2 % zu und klopft jetzt an der entscheidenden Stelle. 150 Euro gelten als Kursobergrenze im Kampf um das Potenzial von 23 %. Wenn die Kurse jetzt über diese Schwelle klettern, dann kann es zu einem neuen Allzeithoch kommen, so die Meinung der Chartanalysten.

Stimmung ist gut

In den vergangenen 12 Monaten ist das Papier inzwischen sogar wieder im grünen Bereich und nimmt damit sogar den langfristigen Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...