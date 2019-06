Die Partnerschaft soll das nationale und internationale Wachstum beschleunigen und gleichzeitig Eastdil in die Lage versetzen, den Anforderungen ihrer Kunden durch verbesserte Technologie, eine größere Reichweite und strategische Beziehungen besser gerecht zu werden

Abschluss der Transaktion bis zum vierten Quartal 2019 erwartet

Eastdil Secured gibt endgültige Vereinbarung über Management-geführte Umstrukturierung gemeinsam mit Temasek und Kunden von Guggenheim Investments bekannt; Ziel ist die Festigung der Position als führende private unabhängige Immobilien-Investmentbank

Eastdil Secured, LLC ("Eastdil Secured" oder die "Firma"), die führende private Immobilien-Investmentbanking-Gesellschaft mit der längsten Tradition, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über eine vom Management geführte Umstrukturierung in Partnerschaft mit Temasek, einer globalen Investmentgesellschaft mit Sitz in Singapur, und einigen institutionellen Kunden von Guggenheim Investments getroffen hat. Nach dem Verkauf, der voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2019 abgeschlossen sein wird, wird die Firma in Privatbesitz sein; Wells Fargo Company ("Wells Fargo"), der derzeitige Eigentümer von Eastdil Secured, wird eine Minderheitsbeteiligung behalten und die Public Market-Investmentbanker behalten, die in den Unternehmensbereich Corporate Investment Banking von Wells Fargo wechseln werden. Die Firma wird ihren Namen behalten und weiterhin von Benjamin V. Lambert als Chairman, Roy Hilton March als Chief Executive Officer, D. Michael Van Konynenburg als President sowie dem derzeitigen Management Committee geleitet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Beratung von Kunden im Rahmen der größten und relevantesten Immobilientransaktionen hält Eastdil Secured den größten Marktanteil für 2018 und das laufende Jahr 2019 bei Immobilientransaktionen mit einem Volumen von über 100 Millionen US-Dollar bei allen Immobilientypen in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2018 beriet Eastdil Secured bei 827 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 243,5 Milliarden Dollar. In Zusammenarbeit mit Guggenheim Investments und Temasek wird Eastdil Secured gut positioniert sein, um ihre führende Rolle auf den US-amerikanischen Kapitalmärkten für gewerbliche Immobilien weiter auszubauen und gleichzeitig ihre wachsende Präsenz in Europa und Asien zu stärken.

"Wir freuen uns, das nächste Kapitel der Entwicklung von Eastdil Secured zu beginnen", sagte Benjamin V. Lambert, Chairman von Eastdil Secured. "Mit unseren neuen langfristigen Partnern werden wir weiterhin führend in unserer Branche sein, weil wir unseren Kunden eine einzigartige Kombination aus Immobilien- und Kapitalmarktkompetenz bieten."

Roy Hilton March, Chief Executive Officer von Eastdil Secured, kommentierte: "Guggenheim Investments, im Namen bestimmter institutioneller Kunden, und Temasek sind ideale Partner für Eastdil Secured, wenn wir in die nächste Wachstumsphase eintreten. Der Wunsch unserer Führungskräfte, gemeinsam mit diesen herausragenden Investoren eine bedeutende Beteiligung an der Zukunft von Eastdil Secured zu erwerben, unterstreicht unser gemeinsames Vertrauen in die Mitarbeiter und die Zukunft unseres Unternehmens. Am wichtigsten ist, dass wir durch diese Transaktion in der Lage sein werden, unsere Kunden mit Investitionen in verbesserte Technologien, eine größere Reichweite und intensivere globale Beziehungen besser zu bedienen. Letztendlich wird es uns unsere neue Eigentümerstruktur ermöglichen, weiterhin eine wirklich unabhängige, globale Beratung anzubieten und sicherzustellen, dass unsere Kunden in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt differenzierte Beratung erhalten."

D. Michael Van Konynenburg, President von Eastdil Secured, fügte hinzu: "In der heutigen Zeit brauchen Kunden einen vertrauenswürdigen Berater, der ihre Ziele und nicht die Provisionen eines Einzelnen in den Vordergrund stellt und das ist es, was Eastdil Secured auszeichnet und weiterhin auszeichnen wird. Wir werden weiterhin die wichtigen und großen Transaktionen durchführen, die den Zielen unserer Kunden dienen, und wir freuen uns darauf, von den umfangreichen Netzwerken und globalen Kenntnissen unserer neuen Partner zu profitieren."

Die Firma wird weiterhin ihre US-Zentralen in New York City und Los Angeles sowie ihre Europazentrale in London betreiben, mit zusätzlichen US-Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley und Washington D.C. sowie weiteren internationalen Niederlassungen in Dubai, Frankfurt, Hongkong und Tokio. Eastdil Secured ist das einzige Unternehmen mit einem Team, das sich der Kapitalbeschaffung und dem Abschluss von Geschäften in Asien und dem Mittleren Osten widmet. Eastdil Secured wird ihre globale Präsenz weiter nutzen, um ihren Kunden Verbindungen zu den größten und aktivsten Immobilieninvestoren und -kreditgebern der Welt zu bieten.

Über Eastdil Secured

Eastdil Secured ist die traditionsreiche, führende private Immobilien-Investmentbank mit der Mission, durch kreative, umsetzbare Ideen und einwandfreie Ausführung Wert für ihre Kunden zu schaffen und der relevanteste und vertrauenswürdigste Berater auf den Kapitalmärkten für gewerbliche Immobilien zu sein. Eastdil Secured hat ihre Expertise zu einem Wissens-Franchise aufgebaut, der von privaten Investoren und Institutionen gleichermaßen als dominierende Kraft im Bereich gewerbliche Immobilien und Investmentbanking anerkannt ist. Die einzigartige Kombination aus Kapitalmarkt-Know-how und fundiertem Verständnis der Immobiliengrundlagen ermöglicht es der Firma, ihre Versprechen zu halten und die Bedürfnisse ihrer Kunden bestmöglich zu erfüllen.

