AUSTIN, Texas, June 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die vorläufige Liste des Broad Market Russell 3000 Index aufgenommen wurde, der nach Börsenschluss des US-Marktes am 28. Juni im Rahmen der Neuaufstellung der Russell-Indizes im Jahr 2019 in Kraft treten wird. Die Aufnahme in den Russell 3000 Index, die für ein Jahr bestehen bleibt, bedeutet die automatische Aufnahme in den Large-Cap Russell 1000 Index oder in den Small-Cap Russell 2000 Index sowie in die entsprechenden Growth- und Value-Indizes.



John Simard, CEO von XBiotech, erklärte: "Wir freuen uns, in den Russell Index aufgenommen zu werden und glauben, dass dies eine Anerkennung des Wertes und des Wachstumspotenzials des Unternehmens bedeutet."

Die jährliche Neuaufstellung der Russell-Indizes erfasst die 4.000 größten US-Aktien am Stichtag 10. Mai und ordnet sie gemäß ihrer gesamten Marktkapitalisierung. FTSE Russell bestimmt die Zugehörigkeit zu seinen Russell-Indizes in erster Linie anhand objektiver Rankings für Marktkapitalisierung und Stilmerkmalen. Russell-Indizes werden von Investmentmanagern und institutionellen Investoren für Indexfonds und als Benchmark für aktive Anlagestrategien verwendet. Die US-Indizes von Russell dienen als Vergleichsmaßstab für etwa 9 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten. Russell-Indizes sind Teil von FTSE Russell, einem führenden globalen Indexanbieter.

Weitere Informationen über den Russell 3000 Index und die Neuaufstellung der Russell-Indizes finden Sie im Abschnitt "Russell Reconstitution" auf der FTSE Russell-Website .

Über FTSE Russell:

FTSE Russell ist ein führender globaler Anbieter, der eine breite Palette von Indizes, Daten und Analyselösungen erstellt und verwaltet, um die Kundenbedürfnisse über Anlageklassen, Stil und Strategien hinweg zu erfüllen. Die FTSE Russell-Indizes, die 98 % des investierbaren Marktes abdecken, bieten ein wahrheitsgetreues Bild der globalen Märkte, kombiniert mit dem Fachwissen aus der Entwicklung lokaler Benchmarks auf der ganzen Welt.

Die Expertise und Produkte des FTSE Russell Index werden weltweit von institutionellen und privaten Investoren intensiv genutzt. Mehr als 15 Billionen Dollar werden derzeit mit den FTSE Russell-Indizes verglichen. Seit über 30 Jahren wählen führende Vermögenseigentümer, Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Investmentbanken FTSE Russell-Indizes, um ihre Anlageperformance zu messen und um Investmentfonds, ETFs, strukturierte Produkte und indexbasierte Derivate zu schaffen. Die FTSE Russell-Indizes bieten den Kunden auch Werkzeuge für die Allokation von Vermögenswerten, die Analyse von Anlagestrategien und das Risikomanagement.

Bestimmte, universelle Prinzipien prägen die Zusammensetzung und Verwaltung des FTSE Russell-Index: Eine transparente, regelbasierte Methodik wird von unabhängigen Gremien führender Marktteilnehmer erarbeitet. FTSE Russell konzentriert sich auf Indexinnovationen und Kundenpartnerschaften, indem die höchsten Industriestandards angewendet und die IOSCO-Prinzipien übernommen werden. FTSE Russell befindet sich zu 100 % im Besitz der London Stock Exchange Group.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ftserussell.com .

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären Technologie der Marke True Human widmet. XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Einschätzungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten bergen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Performance, und unsere tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse.

