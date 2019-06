Die Entscheidung für ExaGrid fiel aufgrund der überlegenen Leistung, Skalierbarkeit und Datendeduplizierung

ExaGrid, ein führender Anbieter von intelligenten hyperkonvergenten Speichern für Backups, gab heute bekannt, dass Bridgestone seine Backup-Umgebung durch die Implementierung der hyperkonvergierten Backup-Lösung mit Datendeduplizierung von ExaGrid vereinfacht hat.

Seit dem Wechsel zu ExaGrid konnte Bridgestone u. a. folgende Ergebnisse erzielen:

Reduzierung des wöchentlichen Backup-Fensters um 79

Inkrementelle Backups alle drei Stunden dauern jetzt nur noch jeweils 24 Minuten

Bridgestone Americas Tire Operations (BATO) mit Sitz in Nashville, Tennessee, ist ein Geschäftsbereich von Bridgestone Americas, Inc., deren Muttergesellschaft Bridgestone Corporation das weltweit größte Reifen- und Gummiproduktunternehmen ist. BATO entwickelt, produziert und vermarktet Bridgestone, Firestone und zugehörige Markenreifen.

Corey Johnson, Technologie-Analyst im Bridgestone Aiken PSR-Werk in South Carolina, erkannte, dass sein Unternehmen einen modernen Ansatz für Daten-Backups benötigte. "Wir arbeiteten mit alter Hardware und noch älterer, veralteter Software. Es war einfach an der Zeit, ein effizienteres Backup-System für unsere Dateiserver-Backups zu finden."

Nach Evaluierung der Produkte mehrerer großer Unternehmen wie z. B. Dell EMC Data Domain entschied sich Johnson für die Installation von ExaGrid und Veeam als neue Backup-Lösung. "Unserer Meinung nach bot ExaGrid das beste System für uns, und zwar hinsichtlich Leistung wie Skalierbarkeit. Die Datendeduplizierung der ExaGrid-Lösung war ein weiterer wichtiger Faktor. Wir aktualisierten unsere Hardware und virtualisierten die Umgebung. Wir folgten auch Ratschlägen anderer Bridgestone-Werke und aktualisierten unsere Backup-Anwendung auf Veeam. Alle Puzzleteile passten zusammen", so Johnson.

Johnson sichert Daten im Bridgestone Aiken PSR-Werk in Form täglicher inkrementeller Backups sowie wöchentlicher vollständiger Datensicherungen. Die täglichen inkrementellen Backups erfolgen alle drei Stunden und dauern jetzt jeweils nur noch 24 Minuten, was laut Johnson eine "beeindruckende" Aufnahmerate darstellt. "Das Backup-Fenster für unsere wöchentliche vollständige Datensicherung wurde von 19,5 auf vier Stunden reduziert."

ExaGrid schreibt Backups direkt in eine sog. Disk-"Landing Zone" und vermeidet eine Inline-Verarbeitung. Dadurch wird eine optimale Backup-Leistung sichergestellt, was zu einem möglichst kurzen Backup-Fenster führt. Adaptive Deduplizierung führt dabei gleichzeitig mit den Backups die Datendeduplizierung und -replikation durch, während die vollständigen Systemressourcen für die Backups bereitgestellt werden, um das Backup-Fenster zu verkürzen. Es werden verfügbare Systemzyklen genutzt, um die Deduplizierung und Offsite-Replikation durchzuführen und einen optimalen Recovery-Punkt am Disaster-Recovery-Ort bereitzustellen. Nach Abschluss des Backups sind die Onsite-Daten geschützt und sofort in vollständiger, deduplizierter Form verfügbar, um schnelle Wiederherstellungen, VM Instant Recoveries und Bandkopien herzustellen, während die Offsite-Daten für die Disaster Recovery zur Verfügung stehen.

Johnson lobt den proaktiven Kundensupport, wie er ihn beim Umgang mit anderen Anbietern bislang noch nicht erleben konnte. Das branchenführende Kundensupportteam von ExaGrid umfasst qualifizierte, interne Level-2-Ingenieure, die jeweils einzelnen Kunden zugewiesen sind. "Support-Techniker anderer Anbieter sind oft mal so und mal so. Sie sind schwer zu erreichen, verstehen mein Problem oder meine Umgebung nicht oder sind evtl. im Ausland angesiedelt. Wenn ich mich an einen ExaGrid-Supporttechniker wenden musste, habe ich bisher immer schnell eine Antwort bekommen. Die Techniker sind alle extrem hilfreich und sorgen dafür, dass unsere Backups so ablaufen, wie wir das erwarten."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet intelligente hyperkonvergierte Speicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landing Zone und Scale-out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass kostspielige, umfangreiche Upgrades nicht erforderlich sind. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder LinkedIn. Sehen Sie, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

