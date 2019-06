TALLAHASSEE, Fla., June 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, die am schnellsten wachsende Resortkette der Karibik, feiert zahlreiche Auszeichnungen für mehrere Resortmarken.



Anfang 2019 erhielten sechs Royalton Luxury Resorts zusammen mit ihrem Schwesterobjekt CHIC by Royalton die AAA 4-Diamond Awards. Letzte Woche gewannen Royalton Luxury Resorts zwei TravelPulse Canada Readers' Choice Awards in den Kategorien "Best Hotel Chain Category - All Inclusive" und "Best All-Inclusive Resorts/Chain or Group - Food and Beverage".

Blue Diamond Resortssetzt sein Rekordjahr der Branchenakkreditierungen mit mehreren TripAdvisor Travelers' Choice- und Certificate of Excellence-Auszeichnungen fort. Bisher wurden im Jahr 2019 22 TripAdvisor Exzellenzzertifikate an Objekte innerhalb des Blue Diamond Resorts Portfolios vergeben, von denen neun aus Resorts in Kuba stammen. Der Präsidenten von Blue Diamond Resorts, Jordi Pelfort, begrüßte die Nachricht und kommentierte: "Wir freuen uns, 22 Exzellenzzertifikate sowie die AAA 4-Diamond Awards und die Travel Pulse Canada Readers' Choice Awards erhalten zu haben. Diese Auszeichnungen spiegeln die Erfahrungen der Gäste und den umfassenden Service wider, den man bei einem Aufenthalt in einem Blue Diamond Resort erwarten kann."

Das Royalton Riviera Cancun Resort und Spa, Flaggschiff im Eigentum von Royalton Luxury Resorts, gilt seit langem als eines der besten All-Inclusive-Resorts in Mexiko. Zusätzlich zu den zahlreichen Auszeichnungen, die das Resort in diesem Jahr erhalten hat, hat der reine Erwachsenenbereich, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, den TripAdvisor GreenLeader Platinum Award erhalten. Diese Auszeichnung wird an Resorts vergeben, die bestimmte umweltfreundliche Anforderungen erfüllen, darunter einen Wiederverwendungsplan für Bettwäsche, die Überwachung des Energieverbrauchs, Recycling, den Einsatz energieeffizienter Glühbirnen, Bildungsprogramme für das Personal und ein Programm zur Entsorgung von Wasser.

Über Blue Diamond Resorts

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 ist Blue Diamond Resorts zum am schnellsten wachsenden Resortunternehmen der Karibik aufgestiegen, mit 46 Immobilien und mehr als 15.700 Zimmer in zehn Ländern. Mit einem innovativen Ansatz zur Markendifferenzierung unter Berücksichtigung der einzigartigen Anforderungen jedes Marktes ist das ständig wachsende Portfolio von Blue Diamond Resorts beeindruckender denn je. Die neueste Ergänzung des Unternehmens ist eine Boutique Resort Kollektion, Mystique Resorts, die ein personalisiertes Erlebnis in einer außergewöhnlich schönen Umgebung wie Kuba, Holbox Island und Saint Lucia bietet. Die preisgekrönten Royalton Luxury Resortsinterpretieren das All-Inclusive-Erlebnis neu und bieten unter anderem All-In Connectivity, moderne Sports Event Guarantee und Wellnessbehandlungen in der Gäste-Suite. Zu den Submarken von Royalton, die nur für Erwachsene buchbar sind, gehören Hideaway at Royalton, das exklusive Gastronomie und bevorzugte Unterkünfte mit Zugang zu allen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten des nahen Royalton anbietet sowie das stilvolle All-Exclusive CHIC by Royalton, ein pulsierendes soziales Urlaubserlebnis mit luxuriösen Annehmlichkeiten und erstklassigem Gastronomieangebot. In Jamaika wurde das Grand Lido Negril wiederbelebt - ein außergewöhnlich schöner privater Rückzugsort, der einen gehobenen und stilvollen FKK-Urlaub an einem exklusiven Küstenstreifen ermöglicht. Memories Resorts & Spaist ein Erlebnis für die ganze Familie und Starfish Resortsbietet seinen Gästen ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis an exotischen Orten mit komfortablen Unterkünften.

