Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Am 05. Juni 2019 hat das RETC (Renewable Energy Test Center), eine renommierte amerikanische Testinstitution, LONGi den "High Achiever Award" verliehen. Der Auszeichnung waren anspruchsvolle Tests der Photovoltaikprodukte LONGis durch das RETC vorausgegangen. Insgesamt testete das RETC über 2.500 einzelne Module aus über 150 verschiedenen Modulfamilien, die von 46 verschiedenen Lieferanten produziert werden.



Dieser Test ist die erste umfassende Bewertung der Modulleistung durch das RETC. Nach den Prüfungen hatte LONGi in allen drei Kategorien - Zuverlässigkeit, Produktleistung und Qualitätsverpflichtung - die Wertung "High Performance" erzielt, was die hohe Zuverlässigkeit und überlegene Leistung der monokristallinen Module LONGis unterstreicht.



Das RETC ist ISO-17025-akkreditiert durch A2LA, ist ein ILAC-verbundenes Labor und hat den Status "CBTL" erhalten - die höchste Akkreditierung im "IEC"-System. Das RETC bietet auf seinem Testgelände in Nevada für Wüsten- bzw. südwestliche Wetterbedingungen sowie auf seinem Testgelände auf den Philippinen für tropische Wetterbedingungen hoher Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit Outdoor-Dauer- und Langzeit-Leistungstests an.



Cherif Kedir, President und CEO des RETC: "Der vom RETC veröffentlichte Testbericht wird der gesamten Photovoltaikbranche helfen, Modulprodukte besser zu bewerten - basierend auf den verlässlichen Eigenschaften von Produkten jenseits von Effizienz und Kosten. Die Modulprodukte, die diesen Test bestehen, werden Kunden durch ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und zeitgerechte Produktlieferung einen besseren Schutz und höheren Nutzen bieten."



Informationen zum Renewable Energy Test Center



Das Renewable Energy Test Center (RETC) ist eines der weltweit führenden unabhängigen technischen und Zertifizierungs-Testlabore für Photovoltaikprodukte und Produkte erneuerbarer Energien. Ansässig in der San Francisco Bay Area, im Herzen des Silicon Valley, bietet das RETC beispiellose technische Unterstützung für Forschung und Entwicklung, Zertifizierung und Feldtests an - für schnelle Produkteinführungen sowie für Bankfähigkeitsanalysen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900660/LONGi_Solar_Award_RETC.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg



Pressekontakt: Ted Yang +86-15388637121