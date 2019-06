Vertrag wird EMD Serono Zugang zu Genomdaten für Arzneimittelforschung gewähren

Nebula Genomics, ein Unternehmen, das eine Technologieplattform mit Daten für die Genomsequenzierung betreibt, hat einen Vertrag mit EMD Serono, dem biopharmazeutischen Geschäftsbereich der in Darmstadt, Deutschland, ansässigen Merck KGaA, in den USA und Kanada unterzeichnet, wodurch EMD Serono Zugang zu Genomdaten in Nebulas auf Blockchain basierendem Netzwerk für die Weitergabe von Genomdaten erhält.

Nebula zielt darauf ab, EMD Serono bei der Vertiefung seiner Forschungsanstrengungen zu helfen und dazu die Wissenschaftler des Unternehmens bei der Entwicklung potentieller neuer Medikamente zu unterstützen. Diese können das Netzwerk aus anonymisierten Daten von Nebula nutzen.

"Diese Zusammenarbeit bereitet den Weg für ein neues Geschäftsmodell im Bereich persönliche Genomik, das sowohl Einzelpersonen als auch Forschern wie denen bei EMD Serono nützt", so Dennis Grishin, leitender Wissenschaftler von Nebula Genomics. "Wir wollen dafür sorgen, dass Patienten von ihren Daten profitieren können und sie zudem dabei unterstützen, selbst aktiv zur Forschung beizutragen. Es ist unser Ziel, an der Spitze eines mehr am Patienten orientierten Ansatzes bei der medizinischen Forschung zu stehen. Pharmaunternehmen und Patienten sollen dabei gemeinsam an der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung arbeiten."

Die Genomik besitzt das Potenzial, Gesundheitswesen und biomedizinische Forschung zu transformieren. Aufgrund des allgemeinen Datenmangels sowie eines schwierigen Zugangs zu Daten aufgrund von Datenfragmentierung und ineffizientem Konsensmanagement stellen sich Forschern Hindernisse. Die Plattform von Nebula bietet eine Lösung, mit der diese Probleme angegangen werden können. Sie verbindet Patienten und Verbraucher mit Wissenschaftlern und gibt Anreize für die Weitergabe von Daten, indem angemessene Vergütung, Transparenz und Sicherheit sichergestellt werden.

Über EMD Serono, Inc.

EMD Serono der biopharmazeutische Geschäftsbereich der in Darmstadt, Deutschland, ansässigen Merck KGaA, in den USA und Kanada widmet sich der Entdeckung, Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für Patienten mit schwer zu behandelnden Erkrankungen. Das Unternehmen hat sich zudem der Transformation von Lebensbedingungen durch die Entwicklung und Bereitstellung geeigneter Lösungen verpflichtet, mit denen der Bedarf einzelner Patienten bei Therapien und Betreuung besser erfüllt werden kann. EMD Serono baut auf einer bewährten Tradition und umfangreicher Expertise in den Bereichen Neurologie, Fruchtbarkeit und Endokrinologie auf und entwickelt so potentielle neue Medikamente für Onkologie und Immunonkologie, während gleichzeitig potentielle Therapieoptionen für Krankheiten wie Psoriasis, Lupus und multiple Sklerose ausgelotet werden. Heute beschäftigt EMD Serono etwa 1.300 Mitarbeiter im gesamten Land, die Zentrale der kommerziellen, klinischen und forschungsbezogenen Tätigkeiten befindet sich im Heimatstaat des Unternehmens Massachusetts. www.emdserono.com

Über Nebula Genomics

Nebula Genomics möchte das Zeitalter der persönlichen Genomik einläuten und dafür eine dezentrale Plattform aufbauen, mit der die Generierung von Genomdaten beschleunigt, der Zugriff auf Daten erleichtert und die Datenanalyse optimiert wird. Die Nebula-Plattform nutzt Blockchain und die Privatsphäre schützende Technologien und ermöglicht es damit Einzelpersonen, die Kontrolle über ihre persönlichen Genomdaten zu behalten, diese auf sichere Weise weiterzugeben und angemessene Vergütung zu erhalten. Durch die Schaffung von Anreizen für persönliche Genomsequenzierung und Weitergabe von Genomdaten wird Nebula Genomics Forschern große Genomdatensätze verfügbar machen. Damit können das Verständnis der Humangenetik vorangebracht, die Entdeckung von Wirkstoffen beschleunigt und klinische Studien optimiert werden. Das Unternehmen wurde von dem Harvard-Pionier der Genomforschung George Church zusammen mit den Harvard-Forschern Dennis Grishin und Kamal Obbad gegründet. Nebula Genomics wurde 2017 gegründet, verfügt über Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien, und Boston, Massachusetts, und wird von den Investoren Khosla Ventures, Arch Venture Partners, Fenbushi Capital, Mayfield, F-Prime Capital Partners, GreatPoint Ventures, Hemi Ventures und Mirae Asset unterstützt. Für weitere Informationen folgen Sie @NebulaGenomics auf Twitter und Facebook oder besuchen Sie nebula.org.

