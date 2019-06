Die jüngste Siegesserie für den Dow Jones Industrial ist am Dienstag gerissen, wenn auch nur knapp. Der US-Leitindex beendete den Tag mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 26 048,51 Punkten. Davor hatte das Barometer sechs Handelstage in Folge im Plus geschlossen.

Am Markt scheint der Optimismus nach der einstweiligen Einigung zwischen den USA und Mexiko im Zollstreit nun wieder etwas zu schwinden, auch weil US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China erneut droht: "Wir hatten einen Deal mit China und sie sind zurückgewichen", sagte Trump am Dienstag. "Wenn sie nicht wieder zurückkommen zu diesem Deal, dann habe ich kein Interesse", fuhr er fort. China brauche ein Abkommen.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,03 Prozent auf 2885,72 Punkte nach. Seinen guten Lauf fortsetzen konnte hingegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 mit plus 0,16 Prozent auf 7513,85 Punkte./ajx/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

