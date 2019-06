Die Customer Risk Intelligence-Plattform von Arachnys, kombiniert mit NetRevealvon BAE Systems, beschleunigt AML Compliance-Untersuchungen, optimiert KYC-Onboarding, gewährleistet kontinuierliche Due-Diligence-Prozesse und berechnet Risk Scoring in Echtzeit

Arachnys, führender Anbieter von Customer Risk Intelligence-Lösungen für Client-Onboarding, Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence (CDD/EDD) sowie Anti Money Laundering (AML), gab heute seine Partnerschaft mit BAE Systems bekannt. BAE Systems ist ein bewährter Enterprise-Lösungsanbieter für erweiterte Analysen zur präzisen und effizienten Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsversuchen sowie zur Einhaltung von Compliance-Verpflichtungen.

Die Kombination der NetReveal-Lösung von BAE Systems mit der cloud-nativen Customer Risk Intelligence-Plattform von Arachnys bietet gemeinsamen Kunden Vorteile in puncto Due-Diligence-Prozesse, laufende Überwachung, optimierte Erfassung von KYC-Profilen und flexible Kundenrisikobewertung.

Die dynamischen Funktionen zur KYC-Unterstützung von Arachnys bereinigen Überwachungsalarme und analysieren und beobachten das System auf negative Ereignisse. Damit bieten sie Finanzinstituten eine schnellere und präzisere Übersicht über laufende Risiken aller Kundenpopulationen. Diese Funktionen, kombiniert mit den erweiterten Erkennungsanalysen von NetReveal,dem Investigator-zentrierten Design und der aktualisierten modularen Technologie, optimieren Untersuchungen und beschleunigen die Beurteilung von Alarmen. Hinzu kommen integrierte, automatisierte Workflow-Funktionen (RPA). Auf diese Weise entsteht eine einzige Quelle vorteilhafter Eigentums- und Unternehmensstrukturen gemäß den sich ändernden Bestimmungen.

Ed Sander, President von Arachnys, erklärte:

"Wir freuen uns, mit BAE Systems als Partner das Sicherheits- und Risikomanagement für Finanzinstitute zu optimieren. Die umfassenden Funktionen unserer Customer Risk Intelligence-Plattform ermöglichen eine schnelle Integration und Lösungen für verschiedenste Kundenrisikobewertungen in den KYC-, CDD- und AML-Anwendungsfällen."

Robert Harrison, Head of Product and Solutions, Financial Services, BAE Systems Applied Intelligence, ergänzte:

"Aufgrund der sich ändernden Bestimmungen dauert das Onboarding von Kunden länger. NetReveal hingegen wendet eine schnellere, intelligentere, datenbasierte KYC-Methode an. Unsere Partnerschaft mit Arachnys ermöglicht eine effizientere Verifizierung und Validierung durch Datenanreicherung und resultiert in kürzeren Onboarding-Zeiten, höherer operativer Effizienz sowie effektiver Bekämpfung von Finanzkriminalität."

Über Arachnys:

Arachnys ist führender Anbieter im Bereich der Customer Risk Intelligence. Wir nutzen weltweite Informationen, um Forscher zu unterstützen, die unsere Welt sicherer machen. Mit unserer cloud-native Customer Risk Intelligence-Plattform können Finanzinstitute überall auf der Welt schädliche Aktionen vereiteln, Betriebskosten reduzieren, Topline-Umsätze beschleunigen, falsche Positive verringern und Ausschuss-/Fehlerraten senken. Die Plattform stellt sicher, dass die KYC-, AML- and CDD-/EDD-Funktionen eines Unternehmens die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen unterstützen. Mit dem innovativen Einsatz seiner RPA- und ML-Technologien erntete Arachnys 2018 die Auszeichnung "KYC Category Leader" von Chartis Research und sicherte sich 2019 eine Platzierung unter den Chartis RiskTech 100, dem Ranking der besten 100 globalen RiskTech-Anbieter. Arachnys ist ein anerkanntes Mitglied des RegTech-Portfolios des Venture Capital-Unternehmens QED.

Arachnys ist die eingetragene Marke von Arachnys Information Services mit Sitz in London und Niederlassungen in New York. Die Arachnys-Logos und Produktmarken sind Warenzeichen/Dienstleistungsmarken von Arachnys. Weitere Informationen finden Sie unter www.arachnys.com.

Über BAE Systems:

BAE Systems liefert einige der weltweit modernsten Technologielösungen für die Bereiche Verteidigung, Luftfahrt und Sicherheit. Wir beschäftigen 82.500 hochqualifizierte Mitarbeiter in über 40 Ländern. Die in enger Zusammenarbeit mit Kunden und lokalen Partnern entwickelten Produkte und Dienstleistungen bieten militärisches Potenzial, schützen Menschen sowie die nationale Sicherheit und sorgen für den Schutz kritischer Daten und Infrastrukturen.

BAE Systems Applied Intelligence unterstützt Länder, Regierungen und Unternehmen überall auf der Welt bei der Bekämpfung von Internetkriminalität, der Reduzierung der Risiken in unserer vernetzten Welt, der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und der Transformation ihrer Betriebsabläufe. Weitere Informationen über BAE Systems Applied Intelligence finden Sie unter www.baesystems.com/ai.

Weitere Informationen über die Lösungen von BAE Systems zum Schutz vor Betrug und zur Einhaltung regulatorischer Auflagen finden Sie unter https://www.baesystems.com/compliance. Aktuelle Themen und Informationen über neue Technologien im Bankensektor erhalten Sie, wenn Sie die Expert-Briefing-Reihe "Banking Insights" von BAE Systems abonnieren: https://www.baesystems.com/bankinginsights

Arachnys, Lynne Morrice

lynne.morrice@arachnys.com

+44 (0) 7973 143330



BAE Systems, Nick Haigh

nick.haigh@baesystems.com

+44 (0) 7525 390982