Nach einer fulminanten Erholungsrally in diesem Jahr war der Preis für die größte Kryptowährung Bitcoin zuletzt wieder etwas zurückgekommen. Doch ein Experte glaubt, dass sich der Bitcoin-Preis bis zum Jahresende noch mehr als verdreifachen kann.Obwohl am Kryptomarkt nach den deutlichen Erholungstendenzen der vergangenen Monate zuletzt wieder etwas Ernüchterung eingesetzt hatte, bleibt die Riege der Bitcoin-Bullen unerschütterlich. Einer von ihnen rechnet sogar noch in diesem Jahr mit neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...