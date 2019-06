blockescence plc: stärkt den Geschäftsbereich Medien durch erfolgreiche Übernahme der AppLift GmbH DGAP-Ad-hoc: blockescence plc / Schlagwort(e): Firmenübernahme blockescence plc: stärkt den Geschäftsbereich Medien durch erfolgreiche Übernahme der AppLift GmbH 12.06.2019 / 04:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Valletta, 12. Juni 2019: Die blockescence plc, künftig firmierend unter Media and Games Invest plc, kurz MGI (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence"), hat 85,47% der Anteile der AppLift GmbH erworben (die verbleibenden 14,53% werden von der AppLift GmbH als eigene Geschäftsanteile gehalten). AppLift ist ein Mobile-Performance-Netzwerk mit Fokus auf Kundenakquise für Mobile-Apps. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Blockescence übernimmt auch sämtliche Tochtergesellschaften und Beteiligungen der AppLift GmbH, zu denen u.a. die Mehrheit an der PubNative GmbH mit Sitz in Berlin gehört. PubNative betreibt eine führende Supply-Side-Plattform für Mobile- App-Entwickler, wodurch das Unternehmen Mobile-Publishern ermöglicht, ihre Werbeeinnahmen zu maximieren. Der Kaufpreis für AppLift, inklusive bestehender und übernommener Schulden, wurde durch Ausgabe eines Schuldscheins sowie durch eine Barkomponente beglichen. Der Schuldschein räumt dem Gläubiger das Recht ein, blockescence Aktien in Höhe des Nennwerts des Schuldscheins zu einem bestimmten Preis zu beziehen. AppLift generiert einen Nettoumsatz auf Konzernebene im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Mit dem Kauf der Applift stärkt die blockescence wirkungsvoll ihren Medien-Bereich. Auf Grund von Synergien zwischen den neuen Medienunternehmen und den Gaming Unternehmen der Gruppe, werden auch deutliche positive Effekte bei der Vermarktung der Online-Spiele der gamigo erwartet. Die Kombination aus Unternehmensakquisitionen und einer effizienzgetriebenen Plattformstrategie treibt das Wachstum der blockescence. Sowohl im Gaming wie im Medienbereich stehen zurzeit viele Unternehmen zum Verkauf, ebenso besteht die Möglichkeit, den Anteil an bestehenden Portfolio-Unternehmen auszuweiten. Zur Finanzierung dieses weiteren M&A basierten Wachstums plant die blockescence in den kommenden Wochen Gespräche mit institutionellen Investoren zu führen, um verschiedene Optionen zur Aufnahme von Eigen- und / oder Fremdkapital zu prüfen. Zu diesem Zweck wird der Vorstand unter Einbindung der ICF Bank AG ausgewählte potenzielle institutionelle Investoren ansprechen, um ein erstes Meinungsbild bezüglich einer möglichen zusätzlichen Finanzierung zur Beschleunigung des Wachstums zu bekommen. CEO Remco Westermann kommentiert die Übernahme wie folgt: 'Mit der Übernahme der Medien- Unternehmen AppLift und PubNative setzen wir unsere erfolgreiche M&A basierte Konsolidierungsstrategie fort und bauen unser Angebot und Umsatz weiter aus. Wir ergänzen damit gezielt unser Service- und Produktportfolio im Medienbereich und erwarten auch substantielle Synergien für den Gaming-Bereich.' Über blockescence plc (zukünftig 'Media and Games Invest plc'): blockescence (zukünftig 'Media and Games Invest plc') ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Marktsegmenten 'Medien' und 'Games' konzentriert. Die Portfoliounternehmen der blockescence wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Die wichtigste Beteiligung ist die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, woran Media and Games Invest 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte hält. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von blockescence oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der blockescence und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder blockescence noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 9055 05 51 E-Mail: blockescence@edicto.de Emittentin: blockescence plc Sören Barz, Investor Relations St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467 Malta E-Mail: info@blockescence.com Web-Page: www.blockescence.com 12.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 