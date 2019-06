Erst kürzlich wurde bekannt, dass mehrere namhafte Banken es ablehnten gemeinsam mit Apple eine Kreditkarte an den Start zu bringen. Nun verteidigt Goldman Sachs die Kooperation.Als Apple bei seinem Event im März die eigene Kreditkarte in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs vorstellte, bewarb es vor allem die kundenfreundlichen Features der Apple Card. So betonte der IT-Konzern bei der Vorstellung der Karte, dass diese keine Gebühren verursache. Darüber hinaus lockt Apple Kunden mit Rabatten ...

