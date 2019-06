Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SALESFORCE - Salesforce will das Geschäft in Europa deutlich ausbauen. "Die Internationalisierung ist sehr wichtig für die Zukunft unserer Firma", sagte Co-Chef Keith Block dem Handelsblatt. In den letzten Jahren habe das Unternehmen 50 Prozent der neuen Mitarbeiter außerhalb der USA eingestellt. "Europa ist ein Wachstumsmarkt für uns, Deutschland ist dabei absolut wichtig", erklärte der Manager, der die Firma seit Sommer 2018 gemeinsam mit Gründer Marc Benioff leitet. Hierzulande zählt der SAP-Rivale rund 130 offene Stellen. (Handelsblatt S. 16)

VOLKSWAGEN - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt wegen möglicher Beihilfe zur Untreue gegen den VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Es geht um den Verdacht, dass Osterloh selbst und andere Betriebsratsmitglieder womöglich zu hohe Bezüge kassierten. Der oberste Arbeitnehmervertreter soll an den Entscheidungen beteiligt gewesen sein. Osterloh ist Teil einer Vergütungskommission, die über die Bezahlung von Betriebsräten mitentscheidet. Laut Staatsanwaltschaft soll er "am Zustandekommen der mutmaßlich unrechtmäßigen Vergütungsvereinbarungen mitgewirkt haben". Ein Sprecher Osterlohs wollte sich aufgrund des schwebenden Verfahrens nicht zu den Vorwürfen äußern. (Handelsblatt S. 46/FAZ S. 15)

LIDL - Der Discounter Lidl nutzt als erster Lebensmittelhändler in Deutschland in großem Stil Big Data in seinen Märkten. Die sogenannte digitale Lidl-Kundenkarte gibt es schon in mehreren europäischen Ländern, darunter Österreich, Nordspanien, Polen und Dänemark. Von diesem Donnerstag an können auch die Kunden in den etwa 250 Lidl-Filialen in Berlin und Brandenburg die Smartphone-App namens Lidl Plus nutzen. Nach einer Testphase soll die App dann 2020 in ganz Deutschland freigeschaltet werden. Mithilfe der App kann Lidl dann das Einkaufsverhalten der Kunden im Detail auswerten. (SZ S. 17)

LEMONADE - Der US-Digitalversicherer Lemonade steigt in den deutschen Versicherungsmarkt ein und expandiert erstmals außerhalb der USA. "Hier gibt es viele digitalaffine Kunden, die ihr Leben mit dem Smartphone managen, doch der Großteil der deutschen Versicherer operiert weiter hauptsächlich in einer Offlinewelt", sagte Lemonade-Co-Gründer Daniel Schreiber dem Handelsblatt. Bereits im November hatten die Amerikaner angekündigt, auf den europäischen Markt vorstoßen zu wollen. Weitere Details wie der konkrete Zeitpunkt oder die Region ließ das hochbewertete Start-up damals noch offen. Für die deutschen Assekuranzen erwächst so ein neuer, aggressiver Herausforderer. Der Onlineversicherer ist seit Herbst 2016 in den USA aktiv und wird von anderen Insurtechs als Vorbild angesehen. (Handelsblatt S. 30)

RENAULT - 20 Jahre nach ihrer Gründung steht die Allianz von Renault und Nissan vor einer Zerreißprobe. Die kommenden zwei Wochen dürften entscheidend dafür sein, wie es mit der Partnerschaft der beiden Automobilkonzerne weitergeht, der inzwischen auch Mitsubishi angehört. Selbst eine Scheidung sei derzeit nicht auszuschließen, heißt es in Paris. Derzeit scheint alles möglich, denn nachdem die Spannungen zwischen den beiden Allianzpartnern Pfingsten einen neuen Höhepunkt erreichten, stimmen sowohl die französische als auch die japanische Seite inzwischen wieder versöhnliche Töne an. Börsen-Zeitung S. 9)

ARCELOR-MITTAL - Lakshmi Mittal, Vorstandschef und Hauptaktionär des weltgrößten Stahlkonzerns Arcelor-Mittal, macht sich in einem Interview Sorgen um Europa. Sein Unternehmen muss in Europa die Produktion um 9 Prozent kürzen. Die weltweiten Überkapazitäten bei Stahl liegen bei über 500 Millionen Tonnen. "Das ist ein Viertel der globalen Stahlerzeugung". Das Hauptproblem liege in China, wo gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden sollten: "Dort sollten staatliche Subventionen abgebaut und unrentable Hersteller vom Markt genommen werden". (FAZ S. 22)

BERTELSMANN - Die Bertelsmann-Tochter Arvato startet eine neue elektronische Plattform für Banken und Unternehmen. Diese soll die Identifizierung von Kunden deutlich vereinfachen und sicherer machen. Ähnliche Initiativen, um Geldwäsche im Netz zu verhindern, waren jedoch zuvor bereits gescheitert. (Handelsblatt S. 32)

BNP PARIBAS - Jean Lemierre, der Aufsichtsratsvorsitzende der französischen Bank BNP Paribas, plädiert für Bankenchampions in der Eurozone. Außerdem nimmt er in einem Interview die deutsche Volkswirtschaft gegen die Kritik des französischen Präsidenten Macron in Schutz. (FAZ S. 19)

