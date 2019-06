Alle 200 Zähler bedarf der DAX einer kurzen Pause bevor es weitergeht. So wie der Abstieg im vergangenen Jahr lief, so stellt sich der Aufstieg in diesem Jahr dar. Jede Stufe hat rund 200 Zähler. Bis zur Endspitze sind es noch rund 1000 Punkte oder 7 bis 8 %. Daran halten wir fest.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info