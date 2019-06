Die Geschichte des Mother Lode-Projekts von Corvus Gold muss möglicherweise neu geschrieben werden. Vieles deutet darauf hin, dass sich unter der bestehenden Ressource ein hochgradiges Goldsystem befindet. Damit könnte das Potenzial des Vorkommens deutlich steigen.

Erneut starke Bohrergebnisse

Corvus Gold (2,20 CAD | 1,42 Euro; CA2210131058) hat die letzten fünf Bohrergebnisse aus seinem Phase III-Programm veröffentlicht. Und die haben es durchaus in sich. Denn mit diesem Programm will das Unternehmen zeigen, dass sich die Goldmineralisierung auf seinem Mother Lode-Projekt auch in nördlicher und östlicher Richtung von der bestehenden Ressource fortsetzt. Die Ergebnisse sprechen für sich. So kommt Bohrloch ML19-114 auf 1,15 g/t Gold über eine stattliche Länge von 48,8 Metern. Bohrloch ML19-118 wies 1,59 g/t Gold über 36,6 Meter auf (alle Ergebnisse ausführlich hier und auf der Karte unten).

Resultate zeigen Expansionspotenzial von Mother Lode

Corvus Gold glaubt, dass diese Resultate das Vergrößerungspotenzial der Ressource unter Beweis stellen. Die Mineralisierung sei weiterhin nach Norden und Osten hin offen, d.h. sie setzt sich dort ungebrochen fort. Offenbar findet sich das Gold auf der gesamten Liegenschaft, vom südlichen Ende entlang der "Fluorspar ...

