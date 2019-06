Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Chevron -0,92% auf 121,17, davor 6 Tage im Plus (7,41% Zuwachs von 113,85 auf 122,29), Pfizer -0,93% auf 42,67, davor 6 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 41,52 auf 43,07), Berkshire Hathaway -0,26% auf 206,63, davor 6 Tage im Plus (4,93% Zuwachs von 197,42 auf 207,16), IBEX 35 -0,13% auf 9282,1, davor 6 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 9004,2 auf 9294,1), Swiss Re -0,1% auf 98,76, davor 6 Tage im Plus (4,13% Zuwachs von 94,94 auf 98,86), New South Wales Treasury Corp. AD-Zero-Bonds -0,01% auf 97,578, davor 6 Tage im Plus (0,15% Zuwachs von 97,44 auf 97,59), Dow Jones -0,05% auf 26048,5, davor 6 Tage im Plus (5,03% Zuwachs von 24815 auf 26062,7), Porr +2,79% auf 20,25, davor 6 Tage im Minus (-9,84% Verlust von 21,85 auf 19,7), Deutsche Telekom -0,39% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...