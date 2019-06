Alle Autotitel waren gestern die stärksten Gewinner im DAX mit Avancen zwischen 2,5 bis 3,5 % im Tagesverlauf und relativ hohen Umsätzen. Nach nunmehr über 18 Monaten fast totaler Abstinenz der Investoren in diesem Sektor baut sich offenbar eine neue Stimmung auf. Ausschlaggebend dafür ist die neue Sicht der Politik nach der überraschenden Pressekonferenz der Ministerpräsidenten der drei Autoländer Niedersachen, Baden-Württemberg und Bayern, die plötzlich ihre Liebe zu den Autos entdeckten. Selbst der grüne Ministerpräsident in Stuttgart hält die Autoindustrie für die wichtigste Stütze der deutschen Wirtschaft. Ein Blick auf die Charts aller drei Autos plus Conti lässt ahnen, welches Erholungspotenzial darin steckt. Gleichzeitig sind sie als Gruppe die schwerste im DAX nach der Chemie. Alle vier Großen und anschließend alle Zulieferer sind ein Kauf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info