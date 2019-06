Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die BBVA-Aktie von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 5,40 auf 4,50 Euro gesenkt. Analystin Andrea Unzueta begründete die Abstufung unter anderem damit, dass der Markt die Gewinnentwicklung der spanischen Bank in Mexiko überschätze. Zudem rechtfertigten die aktuelle Solvenz und das Dividendenniveau keine Aufwertung, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ferner reflektiere die derzeitige Bewertung nicht die Risiken des Geldhauses./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 03:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

