Der amerikanische Einzelhandelsgigant Kroger Co gab am 11. Juni bekannt, in den Megamarkt CBD einsteigen zu wollen. Zunächst wolle das Unternehmen CBD haltige Hautpflegeprodukte wie Cremes, Balsam, Öle usw. (auch topicals gennant) in 945 Geschäften anbieten. Und Kroger Co ist kein kleiner Tante Emma Laden - das Unternehmen machte alleine im letzten Geschäftsjahr 121 Mrd. USD Umsatz und zählt damit ...

