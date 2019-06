Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für S&T nach Übernahmen von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einbindung der akquirierten Kapsch CarrierCom und Kapsch Public TransportCom sei zwar schwierig, aber wertsteigernd, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wertsteigerung betrage etwa zwei Euro je Aktie, um diesen Betrag erhöhte der Experte folglich das Kursziel. Der Zukauf passe in die Wachstumsstrategie des IT-Dienstleisters./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-12/08:15

ISIN: AT0000A0E9W5