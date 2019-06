Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

In den USA gibt es offenbar zunehmenden Gegenwind für die geplante Milliardenfusion von T-Mobile US und Sprint. Eine Gruppe von zehn Generalstaatsanwälten plane eine Klage gegen den Zusammenschluss der Mobilfunkunternehmen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit dürfte der Druck auf das Justizministerium steigen. Das Vorgehen ist allerdings sehr ungewöhnlich, da die Kartellbehörden die mehr als 26 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion zurzeit noch prüfen. Die US-Bundesstaaten hätten das Justizministerium nicht vorab über ihre Klage informiert, sagten informierte Personen. Die Generalstaatsanwälte hatten für 14 Uhr (MESZ: 20 Uhr) eine Pressekonferenz geplant, wie ein Informant sagte. In ihrer Klage beanstanden Staatsanwälte, dass ein Zusammenschluss die Preise treibe.

TAGESTHEMA II

Die Beteiligungsgesellschaft KKR hat wie erwartet ihr Übernahmeangebot für den Medienkonzern Axel Springer und offeriert 63 Euro je Aktie. Über eine Holding bietet der Investor den Betrag in bar. Mit Springer-CEO Mathias Döpfner und Großaktionärin Friede Springer sei eine Investorenvereinbarung für die künftige Zusammenarbeit abgeschlossen worden. Sofern die Offerte Erfolg hat, werden KKR, Döpfner und Springer den Medienkonzern künftig kontrollieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Zwischenbericht

10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

10:30 DE/VTG AG, HV

11:00 DE/Jenoptik AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

WCM Beteiligung: 0,11 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2034 (offenes Volumen) 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 1,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2034 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,25 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen (Gilt) mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 700 Mio GBP 12:00 CZ/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max 3 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.107,00 -0,49 S&P-500-Future 2.885,80 -0,04 Nikkei-225 21.192,88 -0,05 Schanghai-Composite 2.908,35 -0,59 +/- Ticks Bund -Future 171,43% +5 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.155,81 0,92 DAX-Future 12.154,00 0,48 XDAX 12.155,99 0,82 MDAX 25.436,55 1,41 TecDAX 2.821,98 1,25 EuroStoxx50 3.401,10 0,43 Stoxx50 3.144,75 0,58 Dow-Jones 26.048,51 -0,05 S&P-500-Index 2.885,72 -0,04 Nasdaq-Comp. 7.822,57 -0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,38% +27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Die Euphorie über die Einigung im US-mexikanischen Streit über illegale Einwanderung und der damit verbundenen Drohungen von Strafzöllen hat nachgelassen, in Asien geht es mit den Kursen überwiegend nach unten. Eine Einigung im für die Finanzmärkte sehr viel wichtigerem US-chinesischen Handelsstreit steht noch aus und dürfte noch länger auf sich warten lassen. In diesem Zusammenhang steht das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping auf dem G20-Treffen Ende Juni im Blick. Kurzfristig deutlich höhere Relevanz für die Märkte hat die Fed-Sitzung in der kommenden Woche. Hier steht vor allem der Ausblick im Fokus. In der Zwischenzeit werden an den Märkten bis Mitte 2020 drei Zinssenkungen eingepreist.

Rückblick: Fester - Übergeordnet positiv wurde gewertet, dass US-Präsident Donald Trump die eigentlich für den Vortag geplanten Strafzölle gegen Mexiko nach einer Einigung mit dem südlichen Nachbarn für unbestimmte Zeit ausgesetzt hat. Auch die Aussicht auf baldige US-Zinssenkungen stützte. Nun hoffen die Anleger, dass es auch im US-chinesischen Handelskonflikt eine baldige Lösung gibt. Von der gestiegenen Risikobereitschaft profitierten vor allem die Aktien der zyklischen Unternehmen. So waren die Minenwerte mit einem Plus von 2,8 Prozent größter Gewinner, gefolgt von den Automobilwerten, die sich um 1,6 Prozent erhöhten. Sie galten als einer der Verlierer einer höheren Zollschranke zwischen den USA und Mexiko.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Die Ablehnung der Stahlfusion Thyssenkrupp/Tata durch die EU hatte kaum Auswirkungen auf die Thyssen-Aktie - diese war erwartet worden. Die Thyssenkrupp-Aktie stieg mit den zyklischen Werten um 4,8 Prozent und war größter Gewinner im DAX. Ein Aktiensplit von 10 zu eins macht die Puma-Aktie für Anleger besser investierbar. Nachdem der Wert am Freitag noch mit 557 Euro aus dem Handel gegangen war, kostete er nach dem Split zum Handelsschluss 54,90 Euro. Nanogate reagierten mit Abschlägen von 9,6 Prozent auf Pläne zur forcierten Umsetzung ihres Zukunftsprogramms NXI. Damit verbunden sei ein Einmalaufwand im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ohne Impulse. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies hierzu auf die Wall Street, die kaum verändert geschlossen hatte.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Nach einer Achterbahnfahrt hat die Wall Street mit Mini-Verlusten geschlossen. Während die Hoffnung auf eine Lockerung der US-Geldpolitik ebenso stützte wie chinesische Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft, lastete der US-chinesische Handelsstreit schwer auf den Kursen. Mit einem Kurssprung von 10 Prozent reagierten Casey's General Stores auf besser als erwartete Ergebnisse. Am Tag nach der Ankündigung der Fusion von United Technologies und Raytheon zum zweitgrößten Luft-/Raumfahrt- und Rüstungskonzern ging es mit beiden Aktien nach unten. Skeptische Analystenstimmen mehrten sich. Raytheon verloren 5,1 Prozent, United Tech 4 Prozent. Derweil scheint die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint wieder gefährdet. Zehn US-Staaten klagen gegen den Zusammenschluss. T-Mobile US verloren 1,6 Prozent, Sprint sackten um 5,9 Prozent ab. Der jüngste Börsenstar Beyond Meat geriet unter Druck und verlor gut 25 Prozent. JP Morgan ist der Ansicht, dass das außergewöhnliche Umsatz- und Ergebnispotenzial nun im Aktienpreis gespiegelt ist.

Auch am Anleihemarkt dominierte die Unentschlossenheit. Die Titel konnten mit dem nachgebenden Aktienmarkt frühe Verluste aufholen, schafften aber nur vorübergehend den Dreh ins Plus. Die Rendite zehnjähriger Papiere verharrte schließlich bei 2,14 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17:15 EUR/USD 1,1334 +0,1% 1,1328 1,1314 EUR/JPY 122,97 -0,0% 122,97 122,83 EUR/CHF 1,1241 -0,0% 1,1242 1,1235 EUR/GBR 0,8911 +0,1% 0,8902 0,8896 USD/JPY 108,49 -0,1% 108,56 108,56 GBP/USD 1,2720 -0,0% 1,2724 1,2719 Bitcoin BTC/USD 7.983,00 0,84 7.916,50 7.807,00

Das Pfund zog nach britischen Arbeitsmarktdaten für die drei Monate bis April etwas an. Die Analysten von Unicredit sehen aber "wenig Chancen" für eine nachhaltige Erholung. Das Rennen um die Führung der Konservativen Partei schüre Befürchtungen, dass Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen könnte und Haupttreiber für das Pfund sei nun einmal weiter die Politik. Das Pfund stieg auf 1,2724 Dollar nach 1,2687 am Vorabend. Im Tageshoch hatte das Pfund bei 1,2732 Dollar gelegen. Im späten Geschäft gab der Dollar auch gegen den Euro etwas nach. Teilnehmer führten dies auf US-Zinssenkungsspekulation zurück.

Im asiatisch geprägten Devisenhandel halten die Trends, der Pfund verteidigt am Morgen die jüngsten Aufschläge.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,41 53,27 -1,6% -0,86 +10,8% Brent/ICE 61,33 62,29 -1,5% -0,96 +11,2%

