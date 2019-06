Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 7,00 auf 6,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die wichtigen europäischen und US-amerikanischen Investmentbanken dürften ein weiteres schwaches Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Damit gerieten auch die Konsensschätzungen für den Sektor in Gefahr. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die von ihm beobachteten Institute der Jahre 2019 bis 2021 um durchschnittlich 1 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 22:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0058 2019-06-12/08:20